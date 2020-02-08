Лыжница Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В субботу в шведском Фалуне в рамках Кубка мира прошли соревнования в спринте классическим стилем. Российские болельщики возлагали большие надежды на Наталью Непряеву.

Лидер российской сборной сумела дойти до решающего забега. На стадии четвертьфинала завершила борьбу другая представительница России Ольга Кучерук.

В финальном забеге сильнейшей оказалась Линн Сван из Швеции. Непряева финишировала второй, проиграв в финишном створе всего 0,08 секунды. Следом, проиграв россиянке 0,02 секунды, завершила гонку еще одна шведская спортсменка Йонна Сундлинг.

Не слишком успешно выступила в Фалуне лидер общего зачета Кубка мира Тереза Йохауг из Норвегии. Она не сумела преодолеть барьер полуфинала.