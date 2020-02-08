Международное исследование показало, сколько в России неуспешных учеников

Около 22% учеников 7-9 классов в России - потенциально не успешные, показали результаты исследования PISA. Они не готовы учиться дальше, потому что плохо понимают прочитанное и не могут объективно себя оценить.

- Это примерно 250 тысяч, - уточнила Галина Ковалева, заведующая центром оценки качества образования Института стратегии развития образования РАО, национальный координатор исследования PISA в России. - Результат по читательской грамотности у нас снизился по сравнению с прошлым исследованием PISA на 16 баллов.

Поясним, PISA - международное исследование, которое оценивает читательскую, математическую и естественно-научную грамотность 15-летних подростков.

В целом, Россия по читательской грамотности занимает довольно достойное место - 31-е из 70, но есть причины задуматься. Исследование устанавливает шесть уровней читательской грамотности. Первый - это те самые неуспешные дети (их 22 процента), второй - пороговый, базовый (таких у нас 28 процентов). Третий - выше базы (их тоже 28), четвертый - когда ученики могут учиться сами с помощью текстов (понимают, что прочитали, делают домашнее задание, читают новый параграф… - их 16 процентов).

Пятый и шестой уровни читательской грамотности - самые высокие. Так вот, учеников с пятым уровнем грамотности у нас всего 5 процентов, учеников 6-го уровня ничтожно мало - 1 процент.

- В Сингапуре учеников с высоким уровнем грамотности 26 процентов, в Китае (там брали четыре провинции) - 22 процента, - говорит Галина Ковалева. - Иногда я слышу, что наши учебники по основным школьным предметам слишком трудные. Это не так. В наших учебниках практически нет заданий, которые рассчитаны на учеников, имеющих 5-й и 6-й уровень грамотности.

С математической грамотностью картина похожая - неуспешных у нас 22 процента, учеников высокого уровня ( 5-го и 6-го) - больше 8 процентов.

C естественно-научной грамотностью дела совсем плохи. Движения вперед почти нет, мы на уровне 2006 года. Неуспешных у нас 21 процент, детей высокого уровня подготовки - чуть больше трех. Так, для понимания, речь идет о биологии, химии, физике, географии…

- На школьные успехи влияют социально-экономическое положение семьи и наличие высшего образования у мамы. Среди детей, чьи мамы закончили вузы, неуспешных учеников меньше. Еще интересное наблюдение: наши девушки показывают по читательской грамотности лучшие результаты, чем юноши, и опережают их на 25 баллов, - рассказала "РГ" Галина Ковалева.

Сколько в России школ, которые откровенно плохо учат? Примерно 10 процентов. Вот типичная, скажем честно, не очень хорошая школа: она находится в небольшом городе или поселке, один компьютер приходится на трех учеников, учителя могут позволить себе не прийти на урок, накричать или оскорбить ученика, дети прогуливают уроки.

Какие школы показывают лучшие результаты? Там, где учат или учили по системе Эльконина-Давыдова. Увы, таких школ у нас осталось очень мало. Чем интересна система Эльконина-Давыдова? Это развивающее обучение, нацеленное не на заучивание, а на мышление, рассуждение над домашним заданием. Минимум, уроки могут проходить в виде дискуссии, а правило или теорему дети не ищут в учебнике, а формулируют сами.

Куда идут после девятого класса неуспешные дети? 66 процентов - в колледжи, техникумы, на программы среднего профобразования, 26 процентов - в 10-й класс, 7 процентов вообще больше нигде не учатся.

Неуспешные дети - большая проблема для школ и родителей. Как работать с такими учениками, как подтянуть их до базового уровня? Это вопросы, на которые сейчас ищут ответы ученые ВШЭ и МГППУ.

Что поможет сформировать интерес к чтению?

Екатерина Ассонова, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Института системных проектов МГПУ:

- Мы начали изучать тему чтения и решили посмотреть, какие ресурсы для поддержки чтения существуют в мире. Найденный нами американский центр поддержки чтения специализировался на помощи детям, имеющим трудности в функциональном чтении. И второй ресурс тоже был об этой проблеме. Для нас было важно, что по запросу о чтении первыми находятся очень функциональные вещи: если ребенок испытывает трудности в восприятии информации, то ему обязательно нужна помощь. Приобщение к высокой культуре - важная вещь, но оно лежит в области права, возможности, личного выбора. А вот преодоление трудности в грамоте - это вопрос работы многих и многих специалистов, потому что функциональная грамотность лежит в основе достойного уровня жизни современного человека. Речь должна идти не об интересе к чтению и не о побуждении к чтению классики или современной художественной литературы. Школа обязана обеспечить человеку право на получение информации.

И в этом деле не помогут ни итоговое сочинение, при помощи которого пытаются спасать детское чтение и предмет литературу, ни обязательные списки литературы, которую должен прочитать школьник, ни медленное чтение классики. Поможет внимательное отношение к проблеме каждого нечитающего ребенка, выяснение причин неуспеха, использование самых разных методик преодоления трудностей. Нашему образованию предстоит непростой путь перехода от "приобщения к чтению" и "привития любви к книге" к освоению диагностик трудностей чтения, коррекционных методик. По переосмыслению сути проблемы нечтения, по включению в штат школы не только психологов, но и дефектологов, нейропсихологов, которые смогут помогать и детям, и учителям справляться с этой проблемой.

Кстати, проблема функциональной грамотности лучше всего видна не на уроках литературы, а на уроках математики, окружающего мира, других предметов естественнонаучного цикла. Необходимость прочитать текст, сформулировать задачу, записать ее условие - вот тут возникают главные проблемы. Искать информацию по заданию учителя, выполнить какую-либо бытовую задачу, связанную с чтением - все это бывает чудовищно трудно, но в то же время полезно. Тренироваться читать и заполнять таблицы, решать задачки с реальными чеками из магазина, разбирать карты, схемы и расписания, чтобы составить маршрут, найти разгадку в детективном квесте. Такие задания тренируют самые важные навыки ребенка в чтении, связанные с ориентацией в нелинейных текстах, вычленением нужной информации.

Будет полезной любая деятельность, которая требует поиска дополнительной информации - проекты, участие в конкурсе, необходимость сделать доклад в классе, участие в музейном квесте, потребность выучить роль. Решая вот такие утилитарные задачки, компенсируя или корректируя проблемы с освоением функционального чтения, мы неизбежно делаем для ребенка интересным и доступным мир книг, художественной и научной литературы.