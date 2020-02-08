На Гаванской международной книжной ярмарке открылся стенд России

На проходящей в эти дни в одной из старейших крепостей кубинской столицы Гаванской международной книжной ярмарке состоялось торжественное открытие стенда России.

- Участие России в Гаванской книжной ярмарке уже стало доброй традицией, - констатировал на открытии российского стенда советник-посланник посольства России на Кубе Сергей Рещиков и напомнил о том, что в последнее время взаимодействие между Москвой и Гаваной по самому широкому кругу вопросов резко интенсифицировалось.

- Ряд контактов, которые состоялись недавно между руководством наших стран, свидетельствуют о том, что отношения между нашими странами вышли на уровень стратегического партнерства. И совершенно логично политические контакты находят свое отражение в наращивании гуманитарного сотрудничества. В первую очередь это касается присутствия русской культуры, русской литературы, русской книги на Кубе. Мы знаем, что кубинцы традиционно испытывают большой интерес к нашей стране, к нашей культуре, - отметил дипломат и напомнил, что не в последнюю очередь интерес к русской литературе на Кубе связан с открытием в прошлом году в Гаванском университете - старейшем ВУЗе страны - кафедры русского языка.

- Для нас большая честь видеть российскую экспозицию здесь. Русская литература пользуется большим интересом у кубинских читателей. Во многом это вызвано и тем, что кубинцы испытывают чувство признательности за ту помощь, которую Москва долгое время оказывала и продолжает оказывать Гаване, - отметил в свою очередь один из организаторов ярмарки, заместитель директора кубинского издательства "Arte y Literatura" Виктор Малагон.

Гаванская международная книжная ярмарка проходит уже в 29-й раз. В этом году почетным гостем мероприятия стал Вьетнам. Всего же в выставке участвуют более 200 представителей из 44 стран. Самые крупные стенды, по словам организаторов, у Испании, Мексики и Перу.

В программу российской экспозиции включены творческие встречи с такими современными писателями как Канта Ибрагимов, Дмитрий Лиханов, Евгений Чижов, Евгений Водолазкин. Кроме того, запланирована презентация романа Александра Архангельского "Бюро проверки" и документальной повести "Несогласный Теодор".