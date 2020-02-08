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08.02.2020 11:37
Рубрика: В мире

Найдена фигурка из популярной игры викингов возрастом около 1200 лет

Текст: Андрей Васильев

У побережья Англии найден редкий артефакт - предмет для популярной игры викингов, прообраз шахмат, возраст которого насчитывает более тысячелетия.

Фото: Archaeology South-East
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Команда волонтеров обнаружила эту редкую игровую фигурку, предположительно датируемую временем одного из самых первых набегов викингов на Остров Линдисфарн, который произошел около 1200 лет назад. Крошечный обработанный стакан из стекла украшен маленькой короной в виде капелек сверху, а также разрисован линиями из синего и белого стекла вокруг. Хотя подобные предметы ранее были найдены в Ирландии, Германии и Швеции, это всего лишь вторая подобная вещь, когда-либо найденная в Британии.

Археологи полагают, что этот предмет использовался в одном из любимых развлечений викингов "hnefatafl" или "Стол королей", стратегической интеллектуальной игры, похожей на шахматы. По словам ведущего археолога группы, ведущей раскопки, Дэвида Петтса, игровой предмет был обнаружен в небольшой траншее у побережья. Причем, нашла его волонтер, у которой в тот день были именины.

Линдисфарн, или Священный остров, история которого началась в 6 веке нашей эры, расположен у северо-восточного побережья Англии. Это было место первого крупного рейда викингов в Британию.

Петтс также отметил, что даже если раритет принадлежал монахам, живущим на острове, он "показывает влияние, которое норвежская культура уже имела в Северной Атлантике", сообщает The Guardian. "Мы часто склонны считать христианство раннего средневековья, особенно на островах, ужасно строгим: все они жили жестокой, тяжелой жизнью, - сказал Петтс в интервью изданию. - Само качество этой вещи говорит о том, что это не какой-то старый игровой набор. Кто-то на острове в те времена вел элитный образ жизни".

Фото: J. Quinlan / Instytut Geologii UAM
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Ценность этой вещи, по мнению ученого, также обусловлена тем, что она дает экспертам представление о "реальной жизни людей, которые были в монастыре, а не только об их кладбищах и их жизни после смерти".

Ранее в 2016 году в Линдисфарне был найден небольшой маркер из песчаника с круглой головкой, широко известный как именной камень. Он, по оценкам ученых, использовался в середине 7-го века, в то же время, когда на острове был построен монастырь, сообщает Mail Online.

После того, как викинги в восьмом веке совершили набег на монастырь и разрушили его, монахи ушли, взяв с собой Евангелия. Спустя столетия они были обнаружены в коллекции Британской библиотеки в Лондоне, где остаются по сегодняшний день.

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