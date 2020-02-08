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Рубрика: Экономика

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Текст: Марина Гусенко
Каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от ста тысяч рублей. Большинство "дорогих" вакансий - для высшего менеджмента. Но есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениям подготовил портал hh.ru (документ есть в "РГ").

Так, больше всего работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется) - 800 тысяч рублей в месяц. Столько же - генеральному директору / CEO в Новосибирске.

Фото: iStock
Названы самые массовые и самые редкие вакансии

На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.

От 400 тысяч до миллиона рублей можно заработать на должности E-commerce-директор в столице, от 400 тысяч до 650 тысяч - директора по производству в Екатеринбурге. Кроме того, 400 тысяч на руки можно получать, если утроиться финансовым директором в Москве, от 400 до 450 тысяч до вычета налогов - главным геологом на Чукотке.

Также есть вакансии для старшего quant-исследователя в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), CRM разработчика (от 345 тысяч), IT-директора в Санкт-Петербурге и директора департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч). Плюс, трудоустроившись консультантом SAP SD/MM в северной столице, Solution Architect там же, директором в культурно-образовательный центр "Этномир" в Калужской области, личным ассистентом / репетитором английского для бизнесмена в Ижевске, можно зарабатывать по 250 тысяч рублей в месяц.

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