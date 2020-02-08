Новый посол США в России заявил о намерении остановить спад в отношениях

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Для улучшения отношений не надо дожидаться новых президентских выборов в США, заявил в интервью телеканалу РБК американский посол Джон Салливан.

По словам дипломата, он видит свою задачу в том, чтобы остановить спад в российско-американских отношениях и улучшить их. Пока непонятно, сколько на это уйдет времени. Но начинать надо сегодня, не дожидаясь выборов США в ноябре текущего года или других политических событий, полагает он. "Совместная работа Соединенных Штатов и России является абсолютной необходимостью и моей приоритетная задачей, - подчеркнул Салливан.

Глава диппредставительства также отметил, что имеет поручение президента Дональда Трампа способствовать улучшению отношений между двумя странами.

Напомним, новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву в середине января. Он сменил на этом посту Джона Хантсмана, который подал заявление об отставке в августе 2019 года. По оценкам наблюдателей, Вашингтон впервые назначил послом в РФ столь высокопоставленного дипломата. После отставки Рекса Тиллерсона и до назначения Майка Помпео Салливан временно исполнял обязанности главы Госдепартамента.