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Рубрика: В мире

Новый посол США в России заявил о намерении остановить спад в отношениях

Текст: Александр Саможнев
Посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину в Большом Кремлевском дворце. 5 февраля 2020 года. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину в Большом Кремлевском дворце. 5 февраля 2020 года. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину в Большом Кремлевском дворце. 5 февраля 2020 года. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Для улучшения отношений не надо дожидаться новых президентских выборов в США, заявил в интервью телеканалу РБК американский посол Джон Салливан.

По словам дипломата, он видит свою задачу в том, чтобы остановить спад в российско-американских отношениях и улучшить их. Пока непонятно, сколько на это уйдет времени. Но начинать надо сегодня, не дожидаясь выборов США в ноябре текущего года или других политических событий, полагает он. "Совместная работа Соединенных Штатов и России является абсолютной необходимостью и моей приоритетная задачей, - подчеркнул Салливан.

Фото: iStock
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Глава диппредставительства также отметил, что имеет поручение президента Дональда Трампа способствовать улучшению отношений между двумя странами.

Напомним, новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву в середине января. Он сменил на этом посту Джона Хантсмана, который подал заявление об отставке в августе 2019 года. По оценкам наблюдателей, Вашингтон впервые назначил послом в РФ столь высокопоставленного дипломата. После отставки Рекса Тиллерсона и до назначения Майка Помпео Салливан временно исполнял обязанности главы Госдепартамента.

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