Один из соперников Трампа выбыл из предвыборной гонки

Бывший член Палаты представителей конгресса США от штата Иллинойс Уильям Джозеф Уолш отказался от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США в качестве претендента от Республиканской партии. Об этом он объявил в пятницу в интервью CNN.

"Это не партия, это культ", - заявил Уолш. По его словам, действующий президент США республиканец Дональд Трамп не может проиграть на первичных выборах, поэтому нет причин, по которым он или любой другой кандидат должны продолжить борьбу, пишет ТАСС.

О своем решении Уолш сообщил после прошедших в штате Айова партсобраний республиканцев. По итогам подсчета всех голосов, Трампа поддержали 97,15% однопартийцев. Уолш и экс-губернатор штата Массачусетс республиканец Уильям Флойд Уэлд набрали чуть более 1% голосов каждый. Победа Трампа в Айове была ожидаемой. Дело в том, что в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии он является безоговорочным лидером.

Напомним, что 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября этого года. Съезд Демократической партии состоится с 13 по 16 июля будущего года в Милуоки (штат Висконсин). На нем будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы соберутся на свой съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).