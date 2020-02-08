Одного очка Панарина не хватило "Рейнджерс"

"Нью-Йорк Рейнджерс", несмотря на голевую передачу Артемия Панарина и 25 отраженных бросков Александра Георгиева, уступил "Баффало" - 2:3. А Денис Гурьянов из "Далласа" вышел в лидеры клуба по голам.

Трак уж получилось, что "рейнджеры" и в этом сезоне рискуют остаться без плей-офф. Команде явно не хватает одного Артемия Панарина, который после ряда ярких игр в последних встречах переживает спад. А тех, кто "подберет знамя" и поведет команду за собой, у "Рейнджерс" просто нет.

В матче против "Баффало" до 58-й минуты клуб из Нью-Йорка уступал в счете 0:3. Но в концовке стараниями Мики Зибанежада, которому ассистировал Панарин и Криса Крайдера почти догнал соперника. Не хватило совсем немного. Для Панарина набранное очко стало 72-м в сезоне. И по этому показателю он по-прежнему пятый в нынешнем сезоне НХЛ.

Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 25 бросков по своим воротам.

"Даллас" со счетом 2:3 уступил "Миннесоте". У проигравших 15-й гол в сезоне записал на свой счет российский форвард Денис Гурьянов, который вместе с Александром Радуловым и Рупе Хинцем делят первую строчку по заброшенным в сезоне шайбам за "звезд".