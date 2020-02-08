Полиция арестовала британку за "непристойное обнажение" на Мальдивах

Сотрудники полиции на Мальдивах арестовали британскую туристку в бикини. Женщина активно сопротивлялась аресту и обвиняла стражей порядка в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел на острове Мафуши.

Нарушительнице общественного порядка было предъявлено обвинение в "непристойном обнажении". Между тем на Мальдивах ношение открытых купальников разрешено на курортах в популярных туристических местах.

Как сообщает Daily Mail, после случившегося начальник полиции принес публичные извинения задержанной. Он отметил, что дело в настоящее время расследуется.