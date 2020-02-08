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08.02.2020 12:34
Рубрика: В мире

Принц Гарри: после гибели Дианы семь лет был под присмотром психотерапевта

Текст: Андрей Васильев

Британский принц Гарри и его жена Меган приняли участие в закрытом мероприятии, организованном крупным американским банком в Майами, штат Флорида, сообщил Reuters источник в королевском дворце. Это одно из первых появлений пары на публике после сложения ими с себя королевских обязанностей. Мероприятие состоялось в отеле 1 South Beach в Майами. На мероприятии присутствовали некоторые голливудские звезды, а также бывшая звезда НБА, баскетболист Мэджик Джонсон.

Меган сама представила Гарри на сцене. Источники сообщили, что она сказала несколько слов "о ее любви к мужу". Затем сам Гарри рассказал, как начал встречаться с психотерапевтом, чтобы тот помог ему справиться с потерей матери, принцессы Дианы в автокатастрофе в 1997 году. По словам Гарри, после гибели Дианы он семь лет находился под присмотром врача, сообщает Mail Online.

По словам источника, Гарри, еще до недавнего времени любимый внук королевы Елизаветы II, сам изъявил желание выступить на мероприятии. "Он не хочет, чтобы Меган и их сын Арчи прошли через то, что пришлось пережить ему в детстве", - сказал источник.

Фото: REUTERS/Toby Melville
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Организаторы не уточнили, заплатили ли ему, однако в некоторых британских СМИ уже появилась информация, что принц получил гонорар в размере не менее 400 тысяч фунтов стерлингов (более 515 тысяч долларов).

Напомним, месяц назад герцог и герцогиня Сассекские объявили о решении сложить с себя королевские полномочия, а также пояснили, что будут проводить больше времени не в Альбионе, а в Северной Америке. Покинув Лондон, они переехали в резиденцию на канадский остров Ванкувер. Решение уйти из Букингемского дворца они объяснили стремлением обеспечить личную жизнь после долгих месяцев пристального внимания к ним со стороны прессы и общественности.

В соответствии с соглашением, достигнутым со старшими членами королевской семьи, которое вступает в силу весной, они больше не будут получать государственные средства Великобритании и помощь от королевской семьи. Как отмечают эксперты, пара при этом может рассчитывать на средства от публичных выступлений, а также от съемок, если 38-летняя Меган Маркл возобновит голливудскую карьеру. Ряд наблюдателей также отмечает, что только в этом году Меган может заработать до 100 миллионов долларов на эксклюзивных интервью и мемуарах.

Между тем

В ряде британских СМИ ранее появилась информация о том, что охранники Гарри жалуются на несносный характер его супруги. Во время пребывания в Канаде, уточнили секьюрити, она отправляет их совершать покупки в магазин, заставляет помогать ей убирать со стола, фактически используя в качестве придворных, что не входит в их служебные обязанности. За последние полтора года от Маркл ушли три ее помощницы, не выдержав хамского обращения.

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