Радулов получил травму после столкновения с Гурьяновым

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов получил травму в матче против "Миннесоты". Он врезался в своего партнера по команде и соотечественника Дениса Гурьянова.

В матче против "Миннесоты" "Даллас" несмотря на гол Гурьянова потерпел поражение - 2:3.

Во втором периоде матча Радулов и Гурьянов не поняли друг друга, в результате чего первый головой врезался в тело второго. После этого Радулов покинул лед и до конца матча не выходил из раздевалки.

Как сообщается, у россиянина травма верхней части тела и по предварительным данным он может восстановиться к следующему матчу своей команды. Подробности о состоянии здоровья россиянина появятся позже.