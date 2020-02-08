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08.02.2020 21:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперт: Технологии искусственного интеллекта смогут оптимизировать расходы в сфере госуслуг

Текст: Александр Гвардис

Технологии искусственного интеллекта смогут повысить уровень государственных услуг цифрового формата, а также оптимизировать расходы в этих направлениях. Такое мнение в интервью Агентству городских новостей "Москва" высказал директор по взаимодействию с государственными органами ABBYY Россия Ольга Минаева.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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- Как один из ведущих мировых разработчиков технологий искусственного интеллекта, мы рады, что госорганы заинтересованы в поддержке и использовании технологий будущего. Так, в Москве уже создан широкий перечень инновационных цифровых сервисов в здравоохранении, ЖКХ, образовании и других сферах. Технологии искусственного интеллекта мирового уровня несомненно помогут и оптимизировать расходы в этих направлениях, и в целом повысить уровень государственных услуг в цифровом формате.

По мнению Минаевой, появление в Москве "регулятивной песочницы" для разработчиков технологий искусственного интеллекта - логичное продолжение принятой в октябре 2019 года стратегии развития искусственного интеллекта и федерального проекта "Искусственный интеллект", над которым сейчас ведется работа.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект о пятилетнем экспериментальном правовом режиме в Москве, который поможет развитию искусственного интеллекта с участием крупных IT-компаний.

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