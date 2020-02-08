Заказчиком поджога Никулинского суда может быть бизнесмен из Петербурга

Правоохранительные органы подозревают, что заказчиком поджога здания Никулинского суда Москвы является петербургский бизнесмен Олег Г., который, как полагает следствие, хотел избавиться от материалов своего уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

"Г. скрылся от следствия, правоохранители полагают, что заказчиком преступления является именно он, - сказал собеседник агентства, знакомый с материалами дела. - В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения".

Напомним, утром 6 февраля неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание Никулинского районного суда на юго-западе Москвы. На первом этаже вспыхнул пожар, но пламя быстро потушили.

Двое предполагаемых поджигателей были задержаны, им предъявлено обвинение, по решению суда они арестованы. Заказчик преступления скрылся и был объявлен в розыск. По данным источника в правоохранительных органах, заказал поджог бизнесмен, который в свое время организовал преступную группу, занимавшуюся торговлей контрафактным ботоксом в Москве и Подмосковье.

По данным правоохранителей, на территории Московского региона было организовано производство контрафактных товаров, на который наносились товарные знаки без разрешения правообладателя. Товар продавался через Интернет под видом лекарственных препаратов, широко применяемых в косметических целях. За год участники группы продали флаконы с неустановленным веществом на 10 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

"Никулинский суд несколько лет назад приговорил по этому делу Г. к реальному сроку лишения свободы", - пояснил источник ТАСС.