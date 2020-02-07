Обвиняемый в поджоге здания Никулинского суда арестован на два месяца

Обвиняемый в поджоге здания Никулинского суда Москвы уроженец Уфы Руслан Ибрагимов арестован до 6 апреля. Пресненский суд избрал ему меру пресечения, сообщает ТАСС.

Как следует из текста постановления, Ибрагимов, находясь на свободе, может скрыться от следствия или уничтожить доказательства. Ранее сообщалось, что обвиняемый полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Напомним, что в ночь на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание было оперативно потушено.

Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. Двоих предполагаемых поджигателей задержали, а заказчик преступления скрылся и был объявлен в розыск. Как ранее сообщалось, с помощью поджога пытались уничтожить материалы одного из уголовных дел.

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