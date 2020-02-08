В Приморье учительница объяснила правила на примере нецензурных слов

В приморском городе Уссурийске учительница объяснила правила русского языка на примере нецензурных слов. Прокуратура края проводит проверку, сообщает официальный портал ведомства.

В появившемся в Сети ролике учительница вместе с детьми разбирает правописание написанной на доске фразы с нецензурной лексикой. Сообщается, что видео снято в школе №14.

"По данному факту прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей", - отмечает надзорный орган, подчеркивая, что помимо этого, будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Надзорный орган взял под контроль ход и результаты проведения служебной проверки, которую начало управление образования администрации Уссурийска.

Между тем, ссылаясь на директора школы, РИА Новости отмечает, что инцидент произошел полтора года назад. В школе провели служебное расследование, но не нашли оснований для отстранения учителя.

"По трудовому кодексу нельзя наказать работника за проступок, который он совершил более полугода назад", - цитирует агентство директора школы.

По его словам, ученики и их родители разошлись в своем мнении относительно поступка учителя, и в понедельник состоится родительское собрание, где педагоги и родители попробуют "прийти к конструктивному решению".