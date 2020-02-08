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08.02.2020 21:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мордовские ученые разработали метод получения тепла из дыма

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Более десяти лет ученые Мордовского государственного университета работали над решением проблемы ухода значительной части тепла в окружающую среду еще на этапе производства. Исследования показали, что при производстве тепловой энергии до 15 процентов составляют потери тепла с дымовыми газами, что способствует тепловому загрязнению. Так появилась идея создания устройства, которое будет охлаждать дымовые газы, тем самым получая дополнительное количество тепла.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Директор научно-производственного объединения "Энергосистемы" Анатолий Лысяков и заведующий кафедрой теплоэнергетических систем Алексей Левцев, которые по совместительству являются сотрудниками Мордовского центра энергосбережения, действующего при вузе, создали прототип изделия, который успешно апробирован в лабораториях учреждения.

Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева
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По замыслу разработчиков, повысить энергетическую эффективность котельных агрегатов позволит установка теплоутилизаторов уходящих газов. Подобные устройства существуют на рынке, но не имеют широкого распространения по ряду причин - от высокого срока окупаемости до проблем с поддержанием необходимого температурного режима. По мнению мордовских ученых, решить эти проблемы поможет использование в теплоутилизаторе замкнутого термодинамического цикла рабочего вещества.

Осуществить эту идею на практике удалось после обращения в Фонд содействия инновациям. Результатом переговоров стало заключение соглашения о предоставлении гранта на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В ходе выполнения первого этапа разработан уникальный термодинамический цикл. Следует отметить, что его применение не ограничивается только утилизацией теплоты дымовых газов, а позволяет эффективно преобразовывать любое производимое тепло.

Интерес к продукту уже проявили производители систем кондиционирования и систем охлаждения двигателей из Китая. Первые производственные испытания теплоутилизатора состоятся в июле 2020 года. Если они пройдут успешно, то планируется запуск производственной линии. Срок окупаемости изделия составит не более одного года. Вполне возможно, что разработка мордовских ученых позволит уже в следующем отопительном сезоне многим теплоснабжающим организациям начать работу в более экономичном режиме.
 

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