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08.02.2020 17:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сергей Кириенко посетил в Татарстане Болгарскую Исламскую академию

Текст: Олег Корякин (Казань)

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал в Болгарской исламской академии (БИА), находящейся в городе Болгар. Здесь провел совещание попечительского совета вуза при участии президента РТ Рустама Миннихинова.

Сергей Кириенко напомнил, что президент России поставил задачу восстанавливать и развивать традиционную отечественную исламскую богословскую школу.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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"Ислам в нашей стране имеет не только древние корни, но и выверенную многовековую историю, культуру, собственные традиции. Это особенно важно для такой многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия. Важно чтобы эти особые традиции российского ислама поддерживались, передавались новому поколению богословов", - подчеркнул он.

Также замглавы администрации отметил, что Болгарской исламской академии надо быть готовой к серьезной конкуренции с зарубежными образовательными учреждениями.

В свою очередь президент РТ Рустам Минниханов заметил, что в 1990-е годы из-за утраты исламских образовательных традиций и дефицита педагогических кадров молодежь попадала под влияние разных экстремистских течений и радикальных религиозных групп.

Для решения этих проблем и были созданы Российский исламский университет, Совет по исламскому образованию, а в последствие и БИА.

Общество Религия Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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