В Мордовии бизнес-инкубатор "Молодежный" поддержал 87 проектов

Три года назад, в День российской науки, в Саранске распахнул двери инновационный бизнес-инкубатор "Молодежный". С тех пор поддержку здесь получили 87 проектов.

Для развития молодых перспективных компаний в "Молодежном" созданы все условия. Бизнес-инкубатор площадью более 2600 квадратных метров включает в себя 19 офисов и три коворкинг-зоны более чем на 120 полностью укомплектованных рабочих мест. Благодаря наличию единой площадки команды проектов с различным опытом и профессиональными навыками могут общаться и делиться идеями.

- С первых дней своей работы мы постарались создать для наших резидентов максимально комфортные условия: двери инкубатора открыты для них 24 часа в сутки, семь дней в неделю, - рассказал Денис Паршутин, директор Агентства инновационного развития (АИР) РМ, координирующего деятельность "Молодежного". - При необходимости они могут воспользоваться переговорными комнатами, оборудованными для проведения презентаций и видеоконференций, актовым залом. Резидентами могут стать как начинающие предприниматели, так и проектные команды, еще не зарегистрировавшие свой бизнес. В фокусе - проекты со значимым научно-техническим и коммерческим потенциалом. Помимо размещения, предоставляем комплекс консалтинговых услуг - бухгалтерских, юридических и маркетинговых, оказываем информационную поддержку.

Кроме того, в бизнес-инкубаторе организуются и проводятся семинары, тренинги, встречи с успешными предпринимателями, марафоны по программированию, где участники могут усилить свои компетенции в области современных технологий и бизнеса, завести полезные знакомства. Здесь действуют краткосрочные курсы по мобильной разработке и тестированию от IT-компаний, Школа для SMM-специалистов, занятия по английскому языку в English IT-Сlub.

Принять участие в этих мероприятиях могут не только наши резиденты, но и все желающие, - отметил Денис Паршутин. - Одно из наиболее масштабных мероприятий - акселерационная программа "Эволюция", направленная на формирование и развитие бизнес-компетенций команд стартапов. Участники получают необходимые теоретические знания в области предпринимательства и реализуют свои проекты под руководством опытных наставников. На финальной презентации - Демо-дне - авторы проектов выступают перед потенциальными инвесторами, получают рекомендации и обратную связь от ведущих экспертов в области бизнеса.

Популяризация технологического предпринимательства - важная часть работы бизнес-инкубатора. Для повышения интереса к инновационной деятельности и вовлечения молодежи в эту сферу проводился "Бизнес-форсайт". В рамках деловой игры студенты решали реальные кейсы действующих компаний, находили новые способы применения технологий и перспективные направления развития.

- В прошлом году совместно с IT-компанией Heads and Hands мы провели первую смену уникального проекта для школьников, увлеченных информатикой и программированием, - "IT_LETO", - поделился директор АИР РМ. - Все резиденты "Молодежного" для нас, безусловно, не чужие люди, мы вместе работаем над проектами, преодолеваем неизбежно возникающие трудности, и, конечно, радуемся успехам. Так, три года назад распахнула свои двери школа программирования "Софтиум", которая стала одним из первых наших резидентов. За это время ребята прошли большой путь от простой идеи, реализуемой двумя энтузиастами, до полноценного успешного бизнеса.

Напомним, проект развивается по модели франчайзинга: на сегодня открыто уже более 100 классов в городах России и странах СНГ. В прошлом году школа "Софтиум" попала в десятку самых активных франчайзеров по версии одного из бизнес-порталов. Организаторы не останавливаются на достигнутом и запускают новый проект - школу цифрового творчества и дизайна для детей "Айвиум".

На базе бизнес-инкубатора "Молодежный" функционирует и Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) РМ, который способствует продвижению услуг и товаров субъектов МСП региона на иностранные рынки. При содействии ЦПЭ в прошлом году были организованы бизнес-миссии в Узбекистан, Казахстан, Вьетнам, приняты делегации из Беларуси, Вьетнама и Казахстана. Реализуется программа семинаров Школы экспорта Российского экспортного центра, где сертифицированные тренеры обучают предпринимателей основам внешнеэкономической деятельности.

- В наших планах на будущее - работа с индустриальными партнерами, крупными предприятиями Мордовии и России для активного внедрения разработок в реальный сектор экономики, - поделился Денис Паршутин. - Будет продолжена реализация нашей акселерационной программы "Эволюция", которая растет и развивается вместе с нами, постоянно подстраиваясь под запросы наших резидентов и партнеров. Сейчас бизнес-инкубатор заполнен на 100 процентов. Одна из новых возможностей для развития его потенциала - строительство второй очереди бизнес-инкубатора за счет механизма государственно-частного партнерства.

