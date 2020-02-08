В Мордовии бизнес-инкубатор "Молодежный" поддержал 87 проектов

Новости

Эксперт: Технологии искусственного интеллекта смогут оптимизировать расходы в сфере госуслуг 21:52
Сборная РФ по шорт-треку досрочно выиграла Кубок мира в смешанной эстафете 20:42
В Перми проверят информацию об убийстве пожилых пациентов в больнице 20:34
Экс-беркутовцы вернулись в Киев и будут судиться по делу о майдане 20:31
Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU 19:30
Большунов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции 19:10
Лыжница Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне 18:41
В Киргизии изъяли более двух с половиной центнеров гашиша 18:23
Черноморский флот усилит интенсивность учений 18:20
Новая Lada 4x4. Что в ней нового? 18:17
Вышел трейлер второго сезона сериала о зомби в средневековой Корее 18:13
Ростуризм: Присутствие россиян среди заложников в Таиланде маловероятно 18:10
Вышел трейлер сериала с Хемсвортом и Вальцем "Самая опасная добыча" 18:01
Вышел трейлер российского хоррора "Яга. Кошмар темного леса" 17:53
Сергей Кириенко посетил в Татарстане Болгарскую Исламскую академию 17:53
Боррель: ЕС нужна концепция отношений с США, Россией и Китаем 17:44
Медорганизации накажут за предложения "проверить на коронавирус" 17:37
На российско-грузинской границе снегопад запер 800 машин 17:36
Названы лидирующие по числу браков регионы России 17:33
Итальянец дал голос коронавирусу 17:23
Что приготовила для белорусских ценителей книги Татьяна Устинова 17:22
Карельский зимний карнавал возглавил Дед Мороз из Великого Устюга 17:05
Зеленский попросил папу Римского помочь в освобождении пленных в Донбассе 16:53
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина 16:40
Экс-министра Карелии арестовали по подозрению во взятке 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
08.02.2020 21:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии бизнес-инкубатор "Молодежный" поддержал 87 проектов

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Три года назад, в День российской науки, в Саранске распахнул двери инновационный бизнес-инкубатор "Молодежный". С тех пор поддержку здесь получили 87 проектов.
В "Молодежном" проводятся семинары, тренинги, встречи с успешными предпринимателями, марафоны по программированию. Фото: Агентство инновационного развития РМ В "Молодежном" проводятся семинары, тренинги, встречи с успешными предпринимателями, марафоны по программированию. Фото: Агентство инновационного развития РМ
В "Молодежном" проводятся семинары, тренинги, встречи с успешными предпринимателями, марафоны по программированию. Фото: Агентство инновационного развития РМ

Для развития молодых перспективных компаний в "Молодежном" созданы все условия. Бизнес-инкубатор площадью более 2600 квадратных метров включает в себя 19 офисов и три коворкинг-зоны более чем на 120 полностью укомплектованных рабочих мест. Благодаря наличию единой площадки команды проектов с различным опытом и профессиональными навыками могут общаться и делиться идеями.

Фото: Центр нанотехнологий и наноматериалов РМ
В Мордовии разработали инновационную эмаль от обледенения

- С первых дней своей работы мы постарались создать для наших резидентов максимально комфортные условия: двери инкубатора открыты для них 24 часа в сутки, семь дней в неделю, - рассказал Денис Паршутин, директор Агентства инновационного развития (АИР) РМ, координирующего деятельность "Молодежного". - При необходимости они могут воспользоваться переговорными комнатами, оборудованными для проведения презентаций и видеоконференций, актовым залом. Резидентами могут стать как начинающие предприниматели, так и проектные команды, еще не зарегистрировавшие свой бизнес. В фокусе - проекты со значимым научно-техническим и коммерческим потенциалом. Помимо размещения, предоставляем комплекс консалтинговых услуг - бухгалтерских, юридических и маркетинговых, оказываем информационную поддержку.

Кроме того, в бизнес-инкубаторе организуются и проводятся семинары, тренинги, встречи с успешными предпринимателями, марафоны по программированию, где участники могут усилить свои компетенции в области современных технологий и бизнеса, завести полезные знакомства. Здесь действуют краткосрочные курсы по мобильной разработке и тестированию от IT-компаний, Школа для SMM-специалистов, занятия по английскому языку в English IT-Сlub.

Принять участие в этих мероприятиях могут не только наши резиденты, но и все желающие, - отметил Денис Паршутин. - Одно из наиболее масштабных мероприятий - акселерационная программа "Эволюция", направленная на формирование и развитие бизнес-компетенций команд стартапов. Участники получают необходимые теоретические знания в области предпринимательства и реализуют свои проекты под руководством опытных наставников. На финальной презентации - Демо-дне - авторы проектов выступают перед потенциальными инвесторами, получают рекомендации и обратную связь от ведущих экспертов в области бизнеса.

Фото: Николай Гагарин
В Мордовии число резидентов ТОСЭР "Рузаевка" выросло до 12

Популяризация технологического предпринимательства - важная часть работы бизнес-инкубатора. Для повышения интереса к инновационной деятельности и вовлечения молодежи в эту сферу проводился "Бизнес-форсайт". В рамках деловой игры студенты решали реальные кейсы действующих компаний, находили новые способы применения технологий и перспективные направления развития.

- В прошлом году совместно с IT-компанией Heads and Hands мы провели первую смену уникального проекта для школьников, увлеченных информатикой и программированием, - "IT_LETO", - поделился директор АИР РМ. - Все резиденты "Молодежного" для нас, безусловно, не чужие люди, мы вместе работаем над проектами, преодолеваем неизбежно возникающие трудности, и, конечно, радуемся успехам. Так, три года назад распахнула свои двери школа программирования "Софтиум", которая стала одним из первых наших резидентов. За это время ребята прошли большой путь от простой идеи, реализуемой двумя энтузиастами, до полноценного успешного бизнеса.

Напомним, проект развивается по модели франчайзинга: на сегодня открыто уже более 100 классов в городах России и странах СНГ. В прошлом году школа "Софтиум" попала в десятку самых активных франчайзеров по версии одного из бизнес-порталов. Организаторы не останавливаются на достигнутом и запускают новый проект - школу цифрового творчества и дизайна для детей "Айвиум".

Фото: Компания "Инфомаксимум"
Саранская IT-компания поделилась опытом подготовки молодых специалистов

На базе бизнес-инкубатора "Молодежный" функционирует и Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) РМ, который способствует продвижению услуг и товаров субъектов МСП региона на иностранные рынки. При содействии ЦПЭ в прошлом году были организованы бизнес-миссии в Узбекистан, Казахстан, Вьетнам, приняты делегации из Беларуси, Вьетнама и Казахстана. Реализуется программа семинаров Школы экспорта Российского экспортного центра, где сертифицированные тренеры обучают предпринимателей основам внешнеэкономической деятельности.

- В наших планах на будущее - работа с индустриальными партнерами,  крупными предприятиями Мордовии и России для активного внедрения разработок в реальный сектор экономики, - поделился Денис Паршутин. - Будет продолжена реализация нашей акселерационной программы "Эволюция", которая растет и развивается вместе с нами, постоянно подстраиваясь под запросы наших резидентов и партнеров. Сейчас бизнес-инкубатор заполнен на 100 процентов. Одна из новых возможностей для развития его потенциала - строительство второй очереди бизнес-инкубатора за счет механизма государственно-частного партнерства.
 

Экономика Бизнес Инновации Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

Главное сегодня

Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай
Россия выразила Франции протест из-за дела Александра Винника
Обвиненного в убийствах в кировском госпитале проверили на полиграфе
Гражданин США умер в китайском Ухане от коронавируса
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью