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08.02.2020 20:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Мордовии изобрели уникальный метод очистки воды и грунта от нефти

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Группа исследователей Мордовского госуниверситета во главе с завкафедрой неорганической и аналитической химии Александром Долгановым разработала уникальный метод очистки воды и грунта от нефти, которая попадает в окружающую среду во время аварий на транспортных магистральных нефтепроводах. Новинкой уже заинтересовались крупные компании нефтедобывающей отрасли - не только в России, но и в Европе.
Разработанный в Мордовии сорбент позволяет быстро собрать значительное количество нефтепродуктов. Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева Разработанный в Мордовии сорбент позволяет быстро собрать значительное количество нефтепродуктов. Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева
Разработанный в Мордовии сорбент позволяет быстро собрать значительное количество нефтепродуктов. Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева

Как известно, в результате аварий на нефтепроводах больше всех страдает именно вода - она становиться непригодна для употребления. Кроме того, под образовавшейся нефтепленкой в ней происходит мгновенная гибель всего живого.

Фото: Николай Гагарин
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Для решения этой проблемы ученые МГУ им. Огарева создали инновационный высокотехнологичный продукт. Разработанный материал превосходит все имеющиеся аналоги на рынке по сорбционной способности по отношению к нефти и нефтепродуктам, а также удерживающей способности, минимальному времени поглощения основной массы разливов, возможности регенерации поглощенного продукта, экономичности, экологичности, технологичности изготовления и утилизации сорбента.

Многие крупные нефтедобывающие компании России проявили интерес к разработанному нами материалу, - рассказал Александр Долганов. - Более того - мы получили письма с предложениями о сотрудничестве от европейских компаний. Как известно, в Европе вопросам экологии уделяют особое внимание. Под особым контролем находятся "экологически недружелюбные” сегменты экономики - такие, как нефтедобыча, нефтепереработка и нефтеперевозка. Интерес западного бизнеса к инновационному продукту логичен, поскольку имеющиеся на мировом рынке сорбенты заметно уступают нашему по всем основным характеристикам, а также по экологичности использования и утилизации.

Фото: Управление по связям с общественностью МГУ им. Огарева
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Разработанный в Мордовии сорбент отличается развитой, контролируемой пористой структурой, что позволяет быстро собрать значительное количество нефти и нефтепродуктов. При этом нефтяное пятно локализуется на месте, не давая загрязнению распространяться. За счет большого количества открытых пор сорбент эффективно удерживает нефтепродукты без их вымывания. В дальнейшем практически всю сорбционную нефть можно легко извлечь одновременно с полной регенерацией сорбента.

Как отмечают исследовали, сорбент изготовлен на основе природного полимера при особом режиме. Благодаря уникальным свойствам при нахождении в природе сорбент способен к самостоятельному разложению. Продукты разложения абсолютно безвредны и представляют собой воду и углекислый газ.

В результате инновационный продукт позволяет решить сразу две задачи: быстрое и качественное устранение аварий, а также извлечение всей "аварийной" нефти ее собственнику.

Общество Наука Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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