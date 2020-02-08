В Мордовии изобрели уникальный метод очистки воды и грунта от нефти

Группа исследователей Мордовского госуниверситета во главе с завкафедрой неорганической и аналитической химии Александром Долгановым разработала уникальный метод очистки воды и грунта от нефти, которая попадает в окружающую среду во время аварий на транспортных магистральных нефтепроводах. Новинкой уже заинтересовались крупные компании нефтедобывающей отрасли - не только в России, но и в Европе.

Как известно, в результате аварий на нефтепроводах больше всех страдает именно вода - она становиться непригодна для употребления. Кроме того, под образовавшейся нефтепленкой в ней происходит мгновенная гибель всего живого.

Для решения этой проблемы ученые МГУ им. Огарева создали инновационный высокотехнологичный продукт. Разработанный материал превосходит все имеющиеся аналоги на рынке по сорбционной способности по отношению к нефти и нефтепродуктам, а также удерживающей способности, минимальному времени поглощения основной массы разливов, возможности регенерации поглощенного продукта, экономичности, экологичности, технологичности изготовления и утилизации сорбента.

Многие крупные нефтедобывающие компании России проявили интерес к разработанному нами материалу, - рассказал Александр Долганов. - Более того - мы получили письма с предложениями о сотрудничестве от европейских компаний. Как известно, в Европе вопросам экологии уделяют особое внимание. Под особым контролем находятся "экологически недружелюбные” сегменты экономики - такие, как нефтедобыча, нефтепереработка и нефтеперевозка. Интерес западного бизнеса к инновационному продукту логичен, поскольку имеющиеся на мировом рынке сорбенты заметно уступают нашему по всем основным характеристикам, а также по экологичности использования и утилизации.

Разработанный в Мордовии сорбент отличается развитой, контролируемой пористой структурой, что позволяет быстро собрать значительное количество нефти и нефтепродуктов. При этом нефтяное пятно локализуется на месте, не давая загрязнению распространяться. За счет большого количества открытых пор сорбент эффективно удерживает нефтепродукты без их вымывания. В дальнейшем практически всю сорбционную нефть можно легко извлечь одновременно с полной регенерацией сорбента.

Как отмечают исследовали, сорбент изготовлен на основе природного полимера при особом режиме. Благодаря уникальным свойствам при нахождении в природе сорбент способен к самостоятельному разложению. Продукты разложения абсолютно безвредны и представляют собой воду и углекислый газ.

В результате инновационный продукт позволяет решить сразу две задачи: быстрое и качественное устранение аварий, а также извлечение всей "аварийной" нефти ее собственнику.