Единственная в мире снежно-ледовая баха стартовала в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области стартовал первый этап Кубка мира по бахам и первый этап Чемпионата России по ралли-рейдам "Россия Северный лес 2020". Десятки участников по всей страны пройдут по закольцованной трассе, такой формат называется бахой.

На соревнования заявились 27 команд. В экипажах профессиональные гонщики со всей страны, а также из Финляндии и КНР.

Например, Антон Мельников, капитан команды "Новгородавтоспорт", является мастером спорта по автоспорту, обладателем Кубка России в абсолютном зачете в 2011 года, победителем ралли "Шелковый путь 2010" в категории Т2.2*. Также Антон признан лучшим дебютантом ралли-марафона "Дакар-2012", он многократный призер этапов Кубка и Чемпионата России. Два года назад Антон Мельников принимал участие в автоэкспедиции "От Балтики до Арктики", организованной "Российской газете" и информационным агентством БНК.

В прошедшем накануне трехкилометровом прологе из квалификации и заезда для зрителей Антон Мельников показал второй результат, а его коллега по команде Алдис Вилцанс - первое. В Чемпионате России Алдис показал второе время с разницей от лидера в несколько секунд.

Фото: Наталья Онищенко/РГ

8 февраля участников ждут новые испытания. Гонщикам предстоит пройти два круга по 94 километра. Дорога обещает быть нелегкой. Трасса проходит через лесные дороги, камни, лед.

Завершатся соревнования 9 февраля.