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08.02.2020 17:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Карельский зимний карнавал возглавил Дед Мороз из Великого Устюга

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Светлана Цыганкова/РГ Фото: Светлана Цыганкова/РГ
Фото: Светлана Цыганкова/РГ

В Петрозаводске в субботу проходит Международный зимний фестиваль "Гиперборея-2020". Карнавальное шествие по проспекту Ленина возглавил Российский Дед Мороз из Великого Устюга.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Самое главное событие праздника - конкурс снежных и ледовых скульптур. На нынешнее состязание приехали не только представители российских городов, но и мастера из Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Финляндии.

На Левашовском бульваре города всех желающих катали на финских санках-салазках поткури. А на площадке у Ротонды на набережной Онежского озера традиционной карельской ухой со сливками "Лохикейтто" участников и гостей фестиваля угощал бессменный шеф-повар всех крупных  гуляний Антон Калинин.

Карнавальное шествие зимнего праздника было посвящено символам Карелии, которая в нынешнем году отметит свое 100-летие.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

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