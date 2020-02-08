Карельский зимний карнавал возглавил Дед Мороз из Великого Устюга

В Петрозаводске в субботу проходит Международный зимний фестиваль "Гиперборея-2020". Карнавальное шествие по проспекту Ленина возглавил Российский Дед Мороз из Великого Устюга.

Самое главное событие праздника - конкурс снежных и ледовых скульптур. На нынешнее состязание приехали не только представители российских городов, но и мастера из Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Финляндии.

На Левашовском бульваре города всех желающих катали на финских санках-салазках поткури. А на площадке у Ротонды на набережной Онежского озера традиционной карельской ухой со сливками "Лохикейтто" участников и гостей фестиваля угощал бессменный шеф-повар всех крупных гуляний Антон Калинин.

Карнавальное шествие зимнего праздника было посвящено символам Карелии, которая в нынешнем году отметит свое 100-летие.