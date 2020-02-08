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08.02.2020 20:44
Проект: В регионах

Киришские ватерполистки обыграли нидерландок в матче 1/4 финала Евролиги

Текст: Иван Зароков (Ленинградская область)
В Ленинградской области, в городе Кириши прошел первый матч четвертьфинала Евролиги по водному поло среди женских команд. Российские спортсменки с большим перевесом одолели девушек из Нидерландов.
Команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз". Фото: Анжелика Гурская/РГ Команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз". Фото: Анжелика Гурская/РГ
Команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз". Фото: Анжелика Гурская/РГ

Команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши, Россия) со счетом 20:6 победила команду "UZSC"(Утрехт, Нидерланды).

Нидерландская команда в этот сезоне неожиданно вышла в четвертьфинал Евролиги, выбив из борьбы венгерских ватерполисток. Киришанки были готовы к серьезной борьбе, тем более, что в составе "UZSC" были две спортсменки из сборной Нидерландов.

В начале матча девушки из "UZSC" попытались перейти в наступление. На два мяча Ксении Кример они ответили двумя своими мячами, и лишь в концовке первой четверти после двух точных бросков Евгении Ивановой "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" смог создать себе преимущество в счете - 4:2.

Однако с течением игры перевес хозяек в классе становился все более очевидным. Счет в в пользу киришанок стал расти с каждой минутой - "+5" после второго периода, "+7" после третьего. А на заключительную четверть ватерполисткам из Утрехта просто не хватило сил, и в итоге "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" создал себе перед ответной встречей в Утрехте комфортный задел в 14 мячей. Пять мячей в ворота соперниц забросила Ксения Кример, по три гола на счету Евгении Ивановой, Екатерины Прокофьевой и Надежды Глызиной.

Ответный матч состоится в Нидерландах 28 марта. Победитель по сумме двух встреч выходит в "Финал Четырех" Евролиги.

Кстати

Накануне этой игры пятеро игроков "КИНЕФ-Сургутнефтегаза" стали серебряными призерами Чемпионата Европы и помогли сборной России завоевать путевку на Олимпиаду в Токио, а вратарь Анна Карнаух признана лучшим вратарем чемпионата Европы.

Справка "РГ"

Евролига - самый престижный клубный турнир среди женских команд, аналог футбольной Лиги чемпионов.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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