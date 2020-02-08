Черноморский флот усилит интенсивность учений

В 2020 году Черноморский флот увеличит интенсивность и качество выполнения задач боевой подготовки, в том числе в Средиземном море, а в боевой состав ЧФ войдут новые образцы военной техники. Об этом заявлено по итогам состоявшегося в Севастополе расширенного заседания Военного совета флота под руководством командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова.

В минувшем году в состав Черноморского флота было принято пять новейших боевых кораблей и катеров, в том числе оснащенных крылатыми ракетами "Калибр". На 2020 год запланирована поставка еще 16 боевых кораблей и судов обеспечения, что позволит увеличить долю современных кораблей и судов до 70 процентов.

По сообщению пресс-службы флота, военнослужащим флота на совете вручены государственные награды РФ и ведомственные награды Минобороны России. А отдельное подразделение разведки Черноморского флота было награждено переходящим вымпелом командующего войсками Южного военного округа.