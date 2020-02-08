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08.02.2020 18:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Черноморский флот усилит интенсивность учений

Текст: Илья Изотов (Севастополь)

В 2020 году Черноморский флот увеличит интенсивность и качество выполнения задач боевой подготовки, в том числе в Средиземном море, а в боевой состав ЧФ войдут новые образцы военной техники. Об этом заявлено по итогам состоявшегося в Севастополе расширенного заседания Военного совета флота под руководством командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
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В минувшем году в состав Черноморского флота было принято пять новейших боевых кораблей и катеров, в том числе оснащенных крылатыми ракетами "Калибр". На 2020 год запланирована поставка еще 16 боевых кораблей и судов обеспечения, что позволит увеличить долю современных кораблей и судов до 70 процентов.

По сообщению пресс-службы флота, военнослужащим флота на совете вручены государственные награды РФ и ведомственные награды Минобороны России. А отдельное подразделение разведки Черноморского флота было награждено переходящим вымпелом командующего войсками Южного военного округа.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым

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