На Кубани полицейского арестовали за взятку

На Кубани за вымогательство взятки в 600 тысяч рублей арестовали заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району края. Высокопоставленный полицейский обвиняется в получении взятки с использованием своего служебного положения. Об этом накануне вечером сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, замначальнику следственного отдела полиции из-за его служебного положения было известно о расследовании уголовного дела в отношении местного жителя, который обвинялся в краже.

- В декабре 2019 года полицейский встретился с этим обвиняемым и сообщил, что может помочь в прекращении уголовного дела, если мужчина передаст ему 600 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю. - Однако обвиняемый в краже местный житель сообщил о таком предложении полицейского в следственный комитет.

В ведомстве добавили, что 19 декабря 2019 года замначальника следственного отдела полиции, "опасаясь быть изобличенным в совершении преступления, обратился к своему подчиненному, с просьбой встретиться" с мужчиной, обвиняемым в краже, а также показать тому мобильный телефон, на экране которого полицейский "набрал текстовое сообщение содержащее предложение поместить деньги в определенный автомобиль".

Вечером того же дня следователь МВД, "выполняя указание своего руководителя, встретился с мужчиной и продемонстрировал ему сообщение на экране мобильного телефона". После этого местный житель, ранее обратившийся в СК, "поместил 600 тысяч рублей в багажник указанного автомобиля". Все дальнейшие действия замначальника следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району были пресечены оперативниками управления ФСБ по Краснодарскому краю.

А накануне вечером в отношении полицейского суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на время расследования этого дела. Его арестовали и поместили в СИЗО.