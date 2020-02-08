В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках

В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что таким образом США намереваются сдерживать конфликты. Также он упомянул некие "разные возможности", которые можно получить благодаря такому оружию.

"Ядерные заряды малой мощности предоставляют президенту, верховному главнокомандующему разные возможности. Мы всегда хотим предоставлять разные варианты, позволяющие нам сдержать конфликт", - заявил он.

О каких именно конфликтах и странах идет речь, упомянуто не было. Но прозвучало нечто большее: Марк Эспер сказал о сдерживании конфликта "с любой страной". При этом он отметил, что "при необходимости мы хотим быть в состоянии победить".

Между тем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков высказал обеспокоенность появлением ядерных зарядов малой мощности на американских субмаринах. Это, как он считает, может свидетельствовать о том, что "США реально понижают ядерный порог, и что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне".

Ранее стало известно, что на американских подлодках появились модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2. Причем вооруженные ими субмарины уже выходят на боевое дежурство.