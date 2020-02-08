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08.02.2020,  
11:37
Текст:  Руслан Мельников

В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках

В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности.
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что таким образом США намереваются сдерживать конфликты. Также он упомянул некие "разные возможности", которые можно получить благодаря такому оружию.

Фото: iStock
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"Ядерные заряды малой мощности предоставляют президенту, верховному главнокомандующему разные возможности. Мы всегда хотим предоставлять разные варианты, позволяющие нам сдержать конфликт", - заявил он.

О каких именно конфликтах и странах идет речь, упомянуто не было. Но прозвучало нечто большее: Марк Эспер сказал о сдерживании конфликта "с любой страной". При этом он отметил, что "при необходимости мы хотим быть в состоянии победить".

Между тем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков высказал обеспокоенность появлением ядерных зарядов малой мощности на американских субмаринах. Это, как он считает, может свидетельствовать о том, что "США реально понижают ядерный порог, и что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне".

Ранее стало известно, что на американских подлодках появились модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2. Причем вооруженные ими субмарины уже выходят на боевое дежурство.

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