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08.02.2020 13:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинцев пригласили научиться мониторингу атмосферы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Челябинцам предлагают лично познакомиться с работой стационарных и передвижных постов мониторинга атмосферного воздуха. Экскурсии для представителей общественных организаций и рядовых горожан планируется проводить ежемесячно, сообщили "РГ" в минэкологии региона.
Фото: Пресс-служба минэкологии Челябинской области Фото: Пресс-служба минэкологии Челябинской области
Фото: Пресс-служба минэкологии Челябинской области
Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Челябинской области в 2020 году примут экологический стандарт

- Участники экскурсий смогут не только понаблюдать за работой стационарных постов и передвижных лабораторий, но и поучаствовать в отборе проб, в зависимости от направления ветра, определить, в каком районе города будут проводиться замеры, - пояснил заместитель министра экологии Виталий Безруков. - Это позволит сделать мониторинг по-настоящему народным и подтвердить независимость полученных данных.

Первый визит добровольцев прошел на один из стационарных постов "Центра экологического мониторинга Челябинской области" (ОГКУ "ЦЭМ"). Общественники смогли воочию убедиться в объективности замеров, узнать, какие показатели принято считать безопасными, а что является превышением допустимых норм концентрации вредных веществ. Куда поступают результаты отбора проб воздуха и какие меры принимаются в случае выявления ПДК. Об этом им рассказали специалисты центра и председатель координационного совета по вопросам экологии Челябинской области Рашид Исмаилов.

Сегодня в Челябинске работают 12 стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха: восемь из них - посты Росгидромета, один пост управления Роспотребнадзора и три новых поста ОГКУ "ЦЭМ". Кроме того, есть две передвижные лаборатории минэкологии: они ежедневно проводят замеры, как плановые, так и по сигналам горожан.

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- По нормативам на 100 тысяч человек населения должен приходиться один пост мониторинга атмосферного воздуха, - пояснил руководитель ОГКУ "ЦЭМ" Константин Лукьянов. - Мегаполис нуждается в дополнительных точках отбора проб, именно поэтому было принято решение дооснастить Челябинск новыми стационарными постами. Информация с двух их них уже поступает в Росгидромет для расчета индекса загрязнения атмосферы. После получения лицензии  к ним присоединится и третий, установленный  в конце прошлого года и пока работающий в тестовом режиме. К концу этого года в Челябинске будут работать уже девять постов ОГКУ "ЦЭМ". А в целом число стационарных постов мониторинга в городе вырастет до восемнадцати.

Пробы на постах "ЦЭМ" отбираются в автоматическом режиме каждые 20 минут - всего 72 замера за сутки. Воздух проверяется на наличие девяти вредных веществ. А вся информация поступает на сайт минэкологии и размещаются в свободном доступе. В случае превышений ПДК министерство направляет своих специалистов, либо организует совместные рейды с природоохранной прокуратурой и Росприроднадзором. При определении маршрута проверок учитываются метеоусловия, при которых были зафиксированы превышения, а также данные сводных расчетов загрязнения атмосферы.

За состоянием воздуха следят не только власти, но и москвичи

- В регионе создается комплексная система мониторинга окружающей среды, - пояснил Рашид Исмаилов. - Состояние атмосферы контролируется круглосуточно. Но главное к чему мы  стремимся, чтобы данные, полученные от постов, были доступны и понятны всем - работали на предупреждение загрязнений. Необходимо научиться их прогнозировать, чтобы предотвращать. Это весомая часть работы по созданию экологического стандарта Челябинской области. И начать её мы хотим с открытого диалога с обществом. Именно с этой целью и будут проводиться экскурсии, на которых каждый желающий сможет посмотреть, как устроена система мониторинга атмосферного воздуха в регионе, внести предложения или получить ответы на все интересующие вопросы.

Стоит отметить, что "всеобуч" тонкостям мониторинга атмосферы организован в Челябинске впервые в стране. Объявление о датах и времени проведения новых экскурсий будут размещаться на сайте минэкологии. А записаться на них можно по телефону (351)264-78-58, отметили в ведомстве.

Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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