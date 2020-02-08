Что делать, если на вашу квартиру претендуют наследники старых хозяев

Жительница Свердловской области смогла через суд отстоять право на квартиру, на которую, неожиданно для нее спустя время после покупки, стала претендовать родственница прежних хозяев. Эксперты говорят: такие случаи на вторичном рынке недвижимости - явление частое.

Оксана - учитель истории и обществознания, преподает в одном из лицеев в Каменске-Уральском. Ее муж - рабочий на заводе. Старший сын учится в екатеринбургском вузе, младший - девятиклассник, живет с родителями. Двухкомнатную квартиру семья взяла в ипотеку четыре с половиной года назад.

Покупали через агентство недвижимости, документы проверяли риелторы и служба безопасности банка - вопросов не возникло. Оксана с родными оформили документы, сделали ремонт, заселились. А на исходе прошлого лета женщину вызвали в прокуратуру и сообщили: на половину их квадратных метров претендует сестра бывшей хозяйки - Наталья, инвалид второй группы, с детства страдающая психическим заболеванием.

Когда-то квартира принадлежала матери внезапной наследницы: женщина умерла, и жилье нужно было разделить между дочерями. Младшая сестра Людмила уговорила Наталью написать отказ от наследства, пообещала взамен купить ей комнату. Наталья согласилась, отказ оформила у нотариуса. Людмила продала материнскую квартиру, а сестре, как и обещала, купила комнату - правда, оформила на себя. Три года назад Людмила умерла, собственником комнаты стал ее сын Денис. Квадратные метры, где жила женщина, Денис подарил другу за долги, а затем и вовсе отправился в места лишения свободы. Наталья, по ее словам, даже не подозревала, что комната ей не принадлежит, а когда узнала - вспомнила о квартире матери и пошла в прокуратуру. Заявила, что отказ от наследства писала под давлением сестры, отчет своим поступкам не отдавала. Назначенная прокуратурой психиатрическая экспертиза показала: отказ от наследства женщина подписывала, не осознавая своих действий. Ведомство через суд потребовало признать отказ и последующий договор купли-продажи квартиры недействительными.

- Когда прокурор объяснил мне ситуацию, я спросила: "При чем здесь я? Сестра обманула сестру, пусть отвечают ее наследники". Он сказал: "Сын Людмилы в тюрьме, имущества у него нет, что с него взять?", - рассказала "РГ" Оксана.

Женщина обратилась к юристу.

- Суд очень тщательно изучил все обстоятельства дела, - говорит она. - Судья спрашивал, согласны ли мы с Натальей жить в одной квартире. И я, и она сказали, что нет: слишком разные у нас духовно-нравственные ценности и образ жизни. Иск прокуратуры суд удовлетворил частично: отказ от наследства признал недействительным, но сделку по купле-продаже оставили в силе.

Представлявший интересы Оксаны юрист Юлия Майорова называет решение суда прецедентом:

- Признаюсь, я шла проигрывать дело. Во время подготовки к процессу перечитала столько практики, что понимала: исход предрешен, и он будет не в нашу пользу. Мы доказывали, что Оксана - добросовестный приобретатель, но, думаю, решающую роль сыграло не это, а возможные последствия удовлетворения требований на жилплощадь. Если бы Наталья получила права на половину квартиры, Оксане, конечно, выплатили бы компенсацию размере половины кадастровой стоимости жилья. Но она бы не смогла выкупить у Натальи ее долю, потому что та не отдает отчет своим действиям. Плюс ко всему у Натальи алкоголизм, она проходила лечение в психиатрической клинике - после того, как с ножом бегала за своими родными. А у Оксаны несовершеннолетний ребенок: родители на работе, мальчик возвращается из школы - и должен находиться дома один на один с этой женщиной? В квартире смежные комнаты - невозможно определить порядок пользования жилым помещением. Суд учел все фактические обстоятельства и, признав недействительным отказ от наследства, оставил прокуратуре возможность лоббировать интересы заявительницы.

В надзорном ведомстве с дальнейшими действиями еще не определились.

- Решение суда пока к нам не поступило, - сказала "РГ" Марина Канатова, пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области. - Как только мы его получим, сотрудники внимательно изучат мотивировочную часть и решат, имеются ли основания для апелляции. В любом случае прокуратура будет защищать инвалида, и рассматривать разные варианты восстановления жилищных прав заявительницы.

Какие именно - пока не понятно.

Юрист Юлия Майорова говорит, что компенсацию можно истребовать с племянника Натальи - например, оспорить договор дарения комнаты, в которой живет женщина. Истицу как нуждающуюся могут поставить в очередь на получение муниципального жилья или поселить ее в маневренном фонде.

Оксана признается: из истории она вынесла много уроков.

- Главный - держаться подальше от вторичного рынка, - смеется женщина. - Но если и покупать такую квартиру, то поднимать данные на собственников буквально до седьмого колена - выяснять, есть ли у них несовершеннолетние дети, родственники, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, состоят на учете по психическим заболеваниям. А если вы купили квартиру, и объявился наследник, не нужно сдаваться. Многие не знают свои права и не могут их защитить. Кто-то просто махнет рукой, кто-то, понадеявшись на справедливость, отдает все на откуп суду, не позаботившись о доказательствах своей правоты.

Комментарий

Рустем Галеев, исполнительный директор Уральской палаты недвижимости:

- При сделках с жильем на вторичном рынке подводных камней очень много, все ситуации индивидуальны, поэтому главный совет - обращаться к профессионалам. Просчитывать все риски - их обязанность. А если все-таки объявился наследник имущества, то здесь поможет только суд. Нужно собирать доказательства, что новый собственник - добросовестный приобретатель. Даже если суд встает на сторону наследника, в законодательстве прописаны меры поддержки для такой категории покупателей.

Кстати

1 января 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Согласно им, добросовестный приобретатель имеет право на компенсацию за утраченную недвижимость в размере кадастровой стоимости или причиненного в связи с этим реального ущерба. Раньше гарантированная сумма компенсации была не более одного миллиона рублей.

*Это полная версия материала, который будет опубликован в ближайшем номере "РГ".