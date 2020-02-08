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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Ректоры ВУЗов РФ и Кубы обсудили перспективы студенческого обмена

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
В Гаване состоялась рабочая встреча между делегациями ряда российских ВУЗов с руководителями всех кубинских высших учебных заведений. В ходе переговоров речь шла о перспективах развития двустороннего студенческого обмена, организации научно-исследовательской работы, а также подготовки российскими ВУЗами специалистов для последующей работы в совместных проектах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Между Россией и Кубой заключено около 80 соглашений о сотрудничестве в образовательной сфере. В эти дни происходит отбор кандидатов на участие в программе "100 стипендий", - заявил на открытии форума министр высшего образования Кубы Хосе Рамон Саборидо, напомнив о программе, по которой сейчас в России проходят обучение более 300 кубинцев.

Фото: Сергей Новиков/РГ
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- В настоящее время существуют все предпосылки для дальнейшего углубления нашего взаимодействия в образовательной сфере. Российско-кубинские отношения достигли сегодня самого высоко уровня развития за всю современную историю. Наши страны - стратегические партнеры и союзники. В условиях столь тесного сотрудничества особое значение приобретает сотрудничество в образовательной сфере. Речь идет не только о подготовке научных кадров, а также специалистов для реализации совместных проектов. Речь идет и о подготовке специалистов для проведения совместных исследований в различных областях. В том числе медицины, биотехнологий, легкой промышленности, сельского хозяйства, - в свою очередь отметил посол России на Кубе Андрей Гуськов. Он также рассказал о том, что в ближайшие дни на базе Гаванского университета начинает работу "подготовительный факультет для участников и кандидатов в программу "100 стипендий", благодаря которой у кубинцев появляется шанс пройти обучение в ведущих ВУЗах России". Высокопоставленный дипломат объяснил, что "помимо бесплатного образования, российская сторона компенсирует кубинцам проезд, проживание, медицинскую страховку, выплачивает ежемесячную стипендию, что в очередной раз свидетельствует об особых, дружеских отношениях между нашими странами".

- С российской стороны участие в этой представительной встрече ректоров и проректоров принимают около 30 человек. С кубинской стороны присутствуют все высшие учебные заведения. Это очень важная и очень эффективная площадка для того, чтобы напрямую обсудить те вопросы, которые интересуют ректоров наших стран, прийти к конкретным новым соглашениям и проверить то, как осуществляются заключенные ранее договоренности, - рассказал "РГ" представитель "Россотрудничества" на Кубе Владимир Ярошевский.

- Эта встреча имеет большое значение, поскольку наши отношения развиваются последовательно и динамично. В настоящее время действительно имеется большой объем совместных соглашений в области экономики, который требует подготовки кубинских специалистов соответствующей квалификации, и в этом плане наши российские ВУЗы будут оказывать всю необходимую помощь в рамках программы "100 стипендий", - отметил Ярошевский.

Фото: Андрей Бекренев/ТАСС
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В состоявшейся в Гаване встрече принимали участие представители ведущих ВУЗов со всей России. Делегацию возглавлял ректор Уральского федерального университета Виктор Кошкаров.

- В Советское время в Финансовом университете - тогда в Московском финансовом институте - было много студентов и аспирантов с Кубы. В настоящее время некоторые контакты утеряны, поэтому мы активно занимаемся восстановлением дружеских и партнерских связей, которые существовали в советский период. Мы восстановили конструктивный диалог с министерством высшего образования Кубы. Рассчитываем со следующего года набрать новых кубинских студентов - аспирантов и магистрантов, - отметил в беседе с "РГ" проректор по международному сотрудничеству Финансового университета при Правительстве России Александр Линников. Он также рассказал, что в ходе переговоров с руководством ведущего кубинского ВУЗа - Гаванского университета, обсуждались, в том числе, "вопросы академической мобильности преподавателей, т.е. обмена лучшими преподавательскими практиками, а также реализации совместных научно-исследовательских проектов".

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