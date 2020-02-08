В Тюмени собака вцепилась в голову двухлетней девочке

В поселке Боровский Тюменского района организована проверка по факту нападения собаки на двухлетнюю девочку. У пострадавшей диагностирована травма головы и травматический шок, сообщили в следственном управлении СК региона.

- Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося, - сообщили в пресс-службе СК по Тюменской области.

Инцидент в Боровском произошел днем 6 февраля. По предварительным данным, выбравшаяся из домашнего вольера собака набросилась на ребенка и вцепилась ей в голову, причинив рваные раны.

Принято решение доставить пострадавшую спецбортом в Москву для операции.