Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай

Самолет МЧС России Ил-76 с гуманитарной помощью вылетел в Китай. На борту воздушного судна - медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Всего - 183 кубометра груза, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Помощь Китаю оказывается по поручениям президента РФ Владимира Путина и правительства России.

Китайской стороне в качестве гуманитарной помощи будет направлено, в частности, 2 миллиона медицинских масок. Формировать гуманитарный груз из Московской, Тверской и Воронежской областей начали 6 февраля.

Количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 700 человек. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

ВОЗ уже признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.