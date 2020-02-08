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08.02.2020 20:42
Рубрика: Спорт

Сборная РФ по шорт-треку досрочно выиграла Кубок мира в смешанной эстафете

Текст: Максим Домчев

Сборная России по шорт-треку досрочно победила в общем зачете Кубка мира в смешанной эстафете.

Россияне успешно выступили на чемпионате Европы по шорт-треку
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Мужская сборная России по шорт-треку выиграла эстафету на ЧЕ в Венгрии

В субботу в Дрездене в рамках этапа Кубка мира по шорт-треку прошла смешанная эстафета. Первое место в Германии заняла венгерская сборная, преодолевшая 2000 метров за 2 минуты 38,715 секунды.

Второе место с результатом 38,789 секунды показала сборная России в составе Екатерины Ефременковой, Семена Елистратова, Эмины Малагич и Павла Ситникова. Третий результат с отставанием от российской команды более секунды показала сборная Франции.

По итогам гонки сборная России досрочно гарантировала себе первое место в этом виде программы. Этот этап Кубка мира завершится в воскресенье.

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