Сборная РФ по шорт-треку досрочно выиграла Кубок мира в смешанной эстафете

Сборная России по шорт-треку досрочно победила в общем зачете Кубка мира в смешанной эстафете.

В субботу в Дрездене в рамках этапа Кубка мира по шорт-треку прошла смешанная эстафета. Первое место в Германии заняла венгерская сборная, преодолевшая 2000 метров за 2 минуты 38,715 секунды.

Второе место с результатом 38,789 секунды показала сборная России в составе Екатерины Ефременковой, Семена Елистратова, Эмины Малагич и Павла Ситникова. Третий результат с отставанием от российской команды более секунды показала сборная Франции.

По итогам гонки сборная России досрочно гарантировала себе первое место в этом виде программы. Этот этап Кубка мира завершится в воскресенье.