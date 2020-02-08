Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на Шведских играх

Сборная России по хоккею во втором матче шведского этапа Евротура уступила хозяевам турнира - 2:5.

После поражения от команды Финляндии тренерский штаб сборной России принял решение изменить сочетания звеньев, а место в воротах было решено доверить Александру Самонову. Незадолго до стартового вбрасывания старший тренер команды Валерий Брагин объяснил эти решения.

"Тренерский штаб внимательно разобрал ошибки с прошлого матча. Провели собрание, довели ребятам, как необходимо играть. Игра с Финляндией получилась интересной. Жаль, что нам не удалось забросить на старте. Почему изменился состав звеньев? Были недовольны игрой некоторых хоккеистов. Самонов в воротах, потому что планировали дать каждому голкиперу по одному матчу", - сказал он.

Впрочем, уже в дебюте матча все явно пошло не по плану тренерского штаба сборной России. Маркус Нильссон открыл счет в матче уже на первой минуте встречи.

Следующего гола пришлось ждать 30 минут. И снова его автором стали хозяева - Самуэль Фагемо сделал счет 2:0, а через несколько минут в воротах Самонова побывала и третья шайба. Ее автором стал Эмиль Сильвегор.

В середине третьего периода Павел Порядин было сократил разницу в счете, но с интервалом в две минуты Лукас Бенгтссон сделал преимущество шведов более, чем комфортным - 5:1.

Российская команда не сдалась и сумела отыграть одну шайбу После красивой комбинации Павел Кудрявцев поразил уже пустые ворота.

Заключительный матч Шведских игр российские хоккеисты проведут 9 февраля против команды Чехии. После двух туров лидируют хозяева турнира - 6 очков, по 3 у чехов и финнов. Российская команда, выступающая в Швеции экспериментальным составом, очков пока не набрала.