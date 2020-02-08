Счетная палата сомневается в прогнозе Минэкономразвития по росту ВВП

Счетная палата считает прогноз Минэкономразвития по росту российской экономики на 1,9% в этом году слишком оптимистичным, заявили в контрольном ведомстве.

Ранее Минэкономразвития уточнило прогноз социально-экономического развития России на 2020-2022 годы, повысив прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,9%. До этого в сентябре прошлого года министерство прогнозировало рост в 1,7%.

"В своем новом прогнозе ведомство повысило оценку по экономическому росту на 0,2 процентного пункта - до 1,9%. При этом осенью прошлого года в своем заключении Счетная палата отмечала, что требуются дополнительные обоснования для роста ВВП на 1,7%. Следовательно, для более оптимистичного прогноза должны быть обоснования", - цитирует комментарий Счетной палаты ТАСС.

В контрольном ведомстве отметили: есть риски, что прогнозируемые показатели роста достигнуты не будут. Причины в Счетной палате видят в неравномерном росте промышленного производства, недостаточных инвестициях в основной капитал и существенном замедлении в строительстве. Не способствует росту и внешняя конъюнктура. В частности, негативное влияние оказывает эпидемия коронавируса. "Остаются вопросы и к эффекту от реализации национальных проектов", - добавили в Счетной палате.