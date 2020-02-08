СМИ: Пентагон просит увеличить финансирование ядерной программы

Бюджет Пентагона в 705 миллиардов долларов предусматривает увеличение выделения средств на программу модернизации ядерного оружия. 134-страничный документ, который должен в понедельник обсуждаться в конгрессе, оказался в распоряжении Bloomberg News.

Бюджетное предложение Пентагона позволит увеличить финансирование систем ядерного оружия, включая межконтинентальные баллистические ракеты, подводные лодки и самолеты F-35, а также выделить большее количество средств для исследований в области новых технологий и для Космических сил.

Бюджетный план, который служит основой для дискуссий в конгрессе, включает "переходный бюджет" в размере 15,3 миллиарда долларов, перенаправляемых из ВВС в новые Космические силы. Речь идет о финансировании "систем и операций, связанных с космическим оружием", техподдержке и оплате персонала.

Трамп неоднократно рекламировал увеличение военного финансирования в качестве одного из своих ключевых приоритетов накануне выборов 2020 года. Недавно он заявил о том, что с момента вступления в должность он увеличил военные расходы на 2,2 триллиона долларов.

В целом, оборонный бюджет включает 637 миллиардов долларов базовых расходов и еще 69 миллиардов долларов на эксплуатацию техсредств. Расходы на закупки, в том числе средства, выделяемые на основные системы вооружений, сократятся на 6,8 миллиарда долларов в текущем году до 136,8 миллиарда долларов.

Пентагон запрашивает 11,4 миллиарда долларов на покупку 79 самолетов F-35 Lockheed Martin Corp, что на два самолета меньше, чем планировалось в прошлом году. Он также требует закупки 12 новых самолетов Boeing Co. F-15EX, которые Пентагон начал покупать в прошлом году в качестве страховки от задержек с поставками F-35.

Финансовый запрос на 2021 год включает просьбу о выделении 17,7 миллиарда долларов на модернизацию системы ядерной безопасности страны. Бюджет также предполагает выделение 4,4 миллиарда долларов для строительства новой атомной подводной лодки класса Колумбия. Ее строительство начнется в этом году. Это на 2,1 миллиарда долларов больше, чем предусматривает текущий бюджет. 4,2 миллиарда долларов предусмотрены на улучшение национальной системы ядерного управления и контроля, которая "обеспечивает надежную связь между президентом и ядерными силами", 2,8 миллиарда долларов для бомбардировщика-невидимки B-21, 1,5 миллиарда долларов для новой наземной стратегической сдерживающей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Пока что Northrop Grumman Corp. является единственным претендентом на поставку этой ракеты. Также министерство обороны США просит выделить 500 миллионов долларов на крылатую ракету большой дальности, или примерно на 200 миллионов долларов меньше, чем в этом году, 100 миллионов долларов на продолжение разработки самолета F-35 с ядерным оружием двойного назначения, который планируется представить для ядерной сертификации к 2024 году.

Напомним, что Пентагон на этой неделе подтвердил, что он поставил на подводную лодку ядерную боеголовку малой мощности.

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