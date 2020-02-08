Смолов рассказал о главных отличиях чемпионатов России и Испании

Нападающий испанской "Сельты" Федор Смолов сравнил чемпионаты России и Испании по футболу, а также назвал самый атакующий клуб в РПЛ.

"Главное отличие - в Испании все мысли об атаке, - сказал Смолов в интервью для пресс-службы "Сельты". - В матче против "Валенсии" отметил, как же быстро тут переходят из обороны в атаку. Перестроение при этом происходит молниеносно. В России же на это тратится время. Одни игроки решают вступить в отбор, но делают слишком поздно, другие - бегут назад, потому что понимают, что не успевают. Тут же футбол из-за этого более зрелищный".

По мнению Смолова, в России самая атакующая команда - "Краснодар". Ее стиль игры ближе всех к европейскому. Также, по мнению арендованного у "Локомотива" форварда, ему больше нравится, когда команда создает для него моменты.

"И тут все зависит от моей реализации", - сказал Смолов.