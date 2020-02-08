Смолов рассказал о главных отличиях чемпионатов России и Испании

Новости

В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках 11:37
Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс о должности ректора вузов 11:15
В Приморье учительница объяснила правила на примере нецензурных слов 10:55
В Тюмени собака вцепилась в голову двухлетней девочке 10:30
Тест: Сможете ли вы сдать ЕГЭ по обществознанию 10:00
Россия сегодня отправит в Китай самолет с гуманитарной помощью 09:49
Стало известно место церемонии прощания с Айратом Хайруллиным 09:48
Радулов получил травму после столкновения с Гурьяновым 09:44
Видео: В Японии мощный столп воды вырвался на высоту 15 метров 09:26
Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев 09:15
Одного очка Панарина не хватило "Рейнджерс" 09:04
Власти Колымы помогут попавшим в ДТП юным спортсменам из Магадана 08:53
Посол РФ пообещал ответ Москвы на травлю журналистов в Латвии 08:42
Посольство: Россиян нет среди вновь заболевших коронавирусом в Японии 08:26
В Ухане от коронавируса скончался гражданин Японии 08:16
Врач назвал основной симптом жировой болезни печени 08:05
В Чите ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса 07:54
В Финляндии родители получат отпуск по уходу за ребенком до 7 месяцев 07:50
Фото: Необычный пес напомнил пользователям соцсетей злодея из мультфильмов 07:50
Пушков: "Мир по-американски" изжил себя 07:25
МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США 06:33
Сингапур ужесточил правила въезда побывавшим в КНР иностранцам 06:27
В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино 05:46
В генштабе Ирана заявили о нанесении серьезного урона базам США в Ираке 05:21
Байден заявил о низких шансах на победу в Нью-Гэмпшире 05:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
08.02.2020 11:07
Рубрика: Спорт

Смолов рассказал о главных отличиях чемпионатов России и Испании

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Нападающий испанской "Сельты" Федор Смолов сравнил чемпионаты России и Испании по футболу, а также назвал самый атакующий клуб в РПЛ.

"Главное отличие - в Испании все мысли об атаке, - сказал Смолов в интервью для пресс-службы "Сельты". - В матче против "Валенсии" отметил, как же быстро тут переходят из обороны в атаку. Перестроение при этом происходит молниеносно. В России же на это тратится время. Одни игроки решают вступить в отбор, но делают слишком поздно, другие - бегут назад, потому что понимают, что не успевают. Тут же футбол из-за этого более зрелищный".

Смолов рассказал о причинах перехода в "Сельту"

По мнению Смолова, в России самая атакующая команда - "Краснодар". Ее стиль игры ближе всех к европейскому. Также, по мнению арендованного у "Локомотива" форварда, ему больше нравится, когда команда создает для него моменты.

"И тут все зависит от моей реализации", - сказал Смолов.

Спорт Футбол Игроки и тренеры

Главное сегодня

Гражданин США умер в китайском Ухане от коронавируса
Стало известно место церемонии прощания с Айратом Хайруллиным
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом
Посол РФ пообещал ответ Москвы на травлю журналистов в Латвии
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Футбол
Футбол
Кокорин заявил, что его будущее в футболе зависит только от него
Курьез
Курьез
Неймару показали желтую карточку за издевательский финт