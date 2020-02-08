Президент США Дональд Трамп начал увольнять свидетелей по делу об импичменте.

Как "месть" расценили его политические противники и некоторые эксперты отставку теперь уже бывшего посла США при ЕС Гордона Сондленда, а также увольнение несколькими часами ранее из Белого дома старшего эксперта по Украине, подполковника (лейтенант-полковника) министерства обороны США Александра Виндмана и его брата-близнеца, старшего юриста американской администрации Евгения Виндмана.

Два последних, очевидно, с кадровым понижением перейдут в распоряжение Пентагона, откуда были откомандированы на работу в Белый дом. Кстати, Виндманы являются сыновьями эмигрантов, покинувших Советский Союз в конце 1970-х годов, сообщает The Associated Press.

Для многих в Вашингтоне не стало секретом то, что Трамп, весьма легко расстающийся со своими помощниками и советниками, рано или поздно уволит тех своих подчиненных, которые в конце прошлого года свидетельствовали против него в палате представителей, которая инициировала дело об импичменте.

Трамп дождался своего оправдания в сенате и отдал распоряжение об увольнении трех вышеназванных чиновников. Глава Белого дома упомянул близнецов в эмоциональной речи, направленной против "кротов" в Белом доме за день до их увольнения, во время празднования его оправдательного приговора со сторонниками республиканцев в Восточной комнате своей резиденции.

В стане демократов, которые пребывают в легком шоке от голосования в сенате, назвали действия главы Белого дома "неприкрытой местью". Демократы обратили внимание на отставку Виндмана во время вечерних дебатов в Манчестере, штат Нью-Гемпшир. Бывший вице-президент Джо Байден попросил аудиторию встать и аплодировать лейтенант-полковнику.

"Это первый случай возмездия, который я видела за 27 лет своего пребывания в сенате", - сказала сенатор-демократ Дайан Файнштейн.

"Конечно, это позорно. Но это также то, что мы теперь должны ожидать после неудавшегося импичмента президента, чья партия решила, что он выше закона и ни перед кем не отчитывается", - заявил Элиот Энгель, председатель демократического комитета палаты представителей по иностранным делам.

В ответ конгрессмен-республиканец Томас Масси сказал, что он бы уволил без раздумий офицера Виндмана.

"Действующий главнокомандующий не должен выполнять приказы лейтенант-полковника!", - отрезал конгрессмен.

Многих из оппонентов смутил тот факт, как увольняли "смутьянов" и что говорил сам Трамп, комментируя их уход. Покидая в пятницу штат Северная Каролина, Дональд Трамп сказал журналистам: "Я не доволен им (подполковником Виндманом)".

"Ты думаешь, я должен быть счастлив с ним? Я думаю, что нет", - сказал американский президент журналисту своего пула.

Согласно источникам ВВС в Белом доме, Александр Виндман ожидал перевода. В течение нескольких недель он говорил коллегам, что готов вернуться в министерство обороны, где он по-прежнему имеет статус действующего офицера. Однако он, по всей видимости, будет назначен на должность с понижением. Летом этого года Александр Виндман должен поступить в военный колледж в Вашингтоне, округ Колумбия, а его брат должен быть назначен в офис Генерального юрисконсульта армии, по словам двух чиновников, которые говорили с АР на условиях анонимности.

Еще больше критики Трампа были возмущены тем, как офицер покидал Белый дом. Адвокат подполковника Виндмана, Дэвид Прессман, сказал в интервью телекомпании, что его клиента буквально "под руки вывели из Белого дома, где он покорно служил своей стране и своему президенту".

"Никто из американцев не сомневается в том, почему работа этого человека закончена, почему в этой стране сейчас в Белом доме стало на одного солдата меньше. Правда стоила Александру Виндману его работы, его карьеры и его личной жизни", - отметил адвокат. Белый дом не ответил на обвинение Прессмана.

"Мы не комментируем кадровые вопросы", - сказал Джон Ульот, представитель Совета национальной безопасности США.

Ранее в пятницу министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам, что его департамент приветствует возвращение всех своих сотрудников из командировок под прикрытием в американских административных структурах.

В свою очередь посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил: ему сообщили, что президент намерен немедленно отозвать его. Дипломат обязан срочно вернуться в Вашингтон и, скорее всего, будет уволен из госдепа.

Свидетельствуя в конгрессе в ноябре прошлого года Сондленд дал понять, что визит в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского был обусловлен тем, что Киев начал расследование, которое могло бы быть политически полезным для президента Трампа.

"Была ли это услуга за услугу?", - спросили Сондленда демократы.

"Как я уже говорил ранее, в отношении запрошенного звонка в Белый дом и встречи в Белом доме, мой ответ - да", - ответил дипломат.

Сондленд заявил на слушаниях, что летом прошлого года по прямому указанию президента работал с личным адвокатом Трампа, Руди Джулиани, над выработкой политики США в отношении Украины.

Полковник Виндман также дал показания в ноябре прошлого года. Он сказал, что был "обеспокоен" после того, как 25 июля прошлого года услышал "некорректный" телефонный разговор Трампа с президентом Украины. Показания офицера, чье имя долгое время не предавалось огласке и которого от демократов требовал "немедленно" обнародовать президент США, стали ключевыми в инициировании дела об импичменте Трампа палатой представителей за злоупотребление властью и препятствие конгрессу.

Еще одна высокопоставленная сотрудница Белого дома, которая давала показания по поводу импичмента, Дженнифер Уильямс, на этой неделе покинула администрацию и отправилась в штаб Центрального командования вооруженных сил США, сообщает Bloomberg News.

Тем временем, эксперты прогнозируют, что следующим явным "кандидатом на выход" из Белого дома является глава аппарата президента Мик Малвейни, который, по информации ряда источников американских СМИ, якобы вовлек президента в предполагаемую сделку с Украиной.

На одном из редких для себя брифингов Малвейни, тогда еще исполняющий обязанности начальника аппарата главы Белого дома, сказал ошеломленным журналистам: "Мы делаем это все время". Трамп, как сообщалось, был искренне возмущен оплошностью помощника и пообещал уволить всех сотрудников Белого дома, если они будут распространять "ложную информацию".

Некоторые источники сообщили о том, что место Малвейни может занять конгрессмен от Северной Каролины Марк Медоуз, который имеет репутацию убежденного консерватора и уходит в отставку из палаты представителей. В пятницу он отправился на самолете Трампа Air Force One в Вашингтон из Северной Каролины.