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08.02.2020 14:50
Рубрика: В мире

В Дании совершено нападение на резиденцию правительства

Текст: Александр Саможнев

В Копенгагене в ночь на субботу неизвестные лица бросили коктейль Молотова в резиденцию правительства и парламента в замке Кристиансборг. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщает телеканал ORF.

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По данным полиции, заряд ударился в массивные двери здания, причинив материальный ущерб, который в настоящее время уточняется. По горячим следам подозреваемых задержать не удалось.

Полиция проводит расследование инцидента. Изучаются данные камер наблюдения, опрашиваются возможные свидетели. Стражи порядка затрудняются выделить основную версию нападения. Помимо парламента и канцелярии премьер-министра Метте Фредериксен во дворце Кристиансборг также находится Верховный суд Дании.

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