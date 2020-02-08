В Дании совершено нападение на резиденцию правительства

В Копенгагене в ночь на субботу неизвестные лица бросили коктейль Молотова в резиденцию правительства и парламента в замке Кристиансборг. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщает телеканал ORF.

По данным полиции, заряд ударился в массивные двери здания, причинив материальный ущерб, который в настоящее время уточняется. По горячим следам подозреваемых задержать не удалось.

Полиция проводит расследование инцидента. Изучаются данные камер наблюдения, опрашиваются возможные свидетели. Стражи порядка затрудняются выделить основную версию нападения. Помимо парламента и канцелярии премьер-министра Метте Фредериксен во дворце Кристиансборг также находится Верховный суд Дании.