В Испании ликвидирована крупная банда контрабандистов картона

Испанская полиция сообщила о нейтрализации крупной преступной группировки, которая перевезла тонны похищенного картона и бумаги из Мадрида в азиатские страны.

Более 40 подозреваемых членов банды были арестованы по подозрению в экологических преступлениях и отмывании денег, сообщает ВВС. Они обвиняются в контрабанде более 67 тысяч тонн отходов на сумму 10 миллионов евро.

По оценкам силовиков, преступная группировка нанесла ущерб мэрии Мадрида в размере 16 миллионов евро из-за потери материалов, пригодных для переработки. Большая часть отходов была украдена из принадлежащих муниципальным властям мусорных баков.

Местные СМИ распространили снимки, предоставленные полицией. На них видно, как рядовые члены группировки воруют бумагу и картон из мусорных баков, с головой погружаясь в них. Источник в полиции сообщил испанской газете El Pais, что члены группировки иногда "дважды в день ходили за газетами и картоном в самые престижные районы Мадрида". Из 42 арестованных трое были гражданами Испании, большинство других оказались выходцами из Румынии.

В полиции сообщили: силовики начали операцию после того, как получили информацию о том, что компания по утилизации отходов, базирующаяся в Мадриде, занимается незаконным сбором бумаги и картона с 2015 года.

Бумага и картон, которые были похищены бандой, смешивались с законно собранными отходами перед отправкой в ​​страны Юго-Восточной Азии, главным образом в Китай, Индию, Индонезию и Южную Корею для их дальнейшей переработки в товары народного потребления.

Операция, которую возглавила Гражданская гвардия Испании, была поддержана Европолом, правоохранительным органом Европейского Союза (ЕС).