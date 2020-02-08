В Киргизии изъяли более двух с половиной центнеров гашиша

Рекордную партию афганского гашиша удалось изъять силовикам Киргизии. Добычей правоохранительных органов стали более двух с половиной центнеров запрещенного вещества. Об этом сообщают в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД республики.

Крупную партию изъяли в результате совместной операции, проведенной сотрудниками милиции и спецслужб при содействии специалистов Управления ООН по наркотикам и преступности и проекта ЕС.

Силовикам удалось также задержать несколько участников международной группировки, которая организовала канал переброски наркотиков из Афганистана.

Вес перехваченной партии гашиша составляет 274 килограмма. Кроме этого наркотика изъято 3,5 килограмма метамфетамина. Как предполагается, наркотики готовили к переправке в Россию и страны Европы.