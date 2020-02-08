В Таиланде солдат убил 12 человек и около 20 взял в заложники в ТЦ

По последним данным, стрелок не задержан, он скрывается на четвертом этаже в здании торгового центра и держит там двадцать заложников. Армейское руководство сообщило, что до этого военный расстрелял командира и двоих сослуживцев. Затем на захваченной автомашине приехал в центр города.

Периодически стрелок выкладывает в социальных сетях фото- и видеозаписи расстрела толпы. На снимках солдат одет в военную форму и шлем. Он заявил, что "измотан" стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем. На съемке видно, как убийца открывает огонь по людям, после чего они в панике разбегаются. Таиландский спецназ готовится к штурму торгового центра.