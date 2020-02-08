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08.02.2020 00:26
Рубрика: Спорт

Валиева и Самсонов выиграли юниорский ЧР по фигурному катанию

Текст: Максим Домчев
Камила Валиева и Даниил Самсонов стали победителями юниорского чемпионата России, проходящего в Саранске. Валиевой не было равных одиночном катании среди юниорок, Самсонову - среди юниоров.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Саранске сильнейшие юные спортсмены определяют сильнейших на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В соревнованиях одиночниц золотую медаль во второй раз выиграла 13-летняя Камила Валиева. Победительница финала юниорского Гран-при нынешнего сезона по сумме двух программ набрала 238,17 балла.

Занявшая второе место Софья Акатьева уступила победительнице почти 20 баллов - 218,44 балла. Третий результат у Дарьи Усачевой - 217,30 балла.

У юниоров победа досталась Даниилу Самсонову. Любопытно, что этот спортсмен показал второй результат и в короткой, и в произвольной программах. Результат Самсонова в сумме - 261,22 балла.

Второе место занял Петр Гуменник - 258,42, возглавлявший зачет после первого вида программы, а третье - у Андрея Мозалева - 250,07.

Спорт Фигурное катание

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