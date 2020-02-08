Власти США будут использовать геолокационные данные для борьбы с миграцией

Администрация президента США Дональда Трампа купила доступ к коммерческой базе данных со сведениями о перемещениях миллионов мобильных телефонов. Эти данные будут использоваться для борьбы с нелегальной иммиграцией.

Такую информацию в пятницу распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на документы и источники. Они утверждают, что геолокационные сведения собраны из различных приложений для смартфонов, пользователи которых установили разрешение на сбор соответствующей информации.

Министерство внутренней безопасности США будет использовать эти данные для поиска лиц, которые пытаются незаконно попасть на территорию Соединенных Штатов, пишет ТАСС. The Wall Street Journal сообщает также, что публично о подобном способе борьбы с нелегальным въездом в страну не сообщалось.

Напомним, в мае прошлого года Трамп пригрозил обложить пошлинами в размере 5% товары из Мексики в связи с миграционным кризисом, возникшим на общей границе. Представителям двух стран удалось договориться, после чего введение тарифов было отложено на неопределенный срок, а Мексика разместила свою нацгвардию на всей территории страны, уделяя особое внимание южным рубежам.

На днях национальная гвардия пресекла попытку нелегальных мигрантов из Центральной Америки прорваться на территорию страны. Около тысячи человек направлялись в США. Нелегалы попытались прорвать выставленное бойцами нацгвардии оцепление, силовики применили слезоточивый газ.