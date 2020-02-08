ВОЗ сообщила о замедлении темпов распространения коронавируса

Так, отношение числа новых зараженных вирусом 2019-nCoV к общему количеству больных в феврале снизилось по сравнению с январем. Пик этого показателя пришелся на 23 января. Тогда по число вновь зараженных коронавирусом достигало примерно 46 процентов от уже заразившихся.

Еще один всплеск наблюдался 28 января, когда соотношение вновь заразившихся вирусом составляло 39 процентов от уже зараженных.

К 1 февраля этот показатель снизился уже до 17,8 процента. По данным на 7 февраля указанное соотношение составляло 10,2 процента.

Однако в ВОЗ пока считают преждевременным говорить, что пик эпидемии пройден. За сутки 5 февраля было зарегистрировано больше всего заразившихся с начала эпидемии.

Сейчас общее число заразившихся коронавирусом составляет 35 тысяч человек.

Распространение коронавируса 2019-nCoV началось в конце декабря с китайского города Ухань. Вирус вскоре вышел за пределы Китая и ВОЗ признала эпидемию "ситуацией мирового значения".