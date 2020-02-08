Новости

Боррель: ЕС нужна концепция отношений с США, Россией и Китаем 17:44
Медорганизации накажут за предложения "проверить на коронавирус" 17:37
На российско-грузинской границе снегопад запер 800 машин 17:36
Названы лидирующие по числу браков регионы России 17:33
Итальянец дал голос коронавирусу 17:23
Что приготовила для белорусских ценителей книги Татьяна Устинова 17:22
Карельский зимний карнавал возглавил Дед Мороз из Великого Устюга 17:05
Зеленский попросил папу Римского помочь в освобождении пленных в Донбассе 16:53
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина 16:40
Экс-министра Карелии арестовали по подозрению во взятке 16:34
Skoda Karoq. Плюсы и минусы компактного чешского кроссовера 16:10
Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай 15:40
Эксперт объяснил, зачем в НАТО заявили об угрозе российских спутников 15:38
В Дании совершено нападение на резиденцию правительства 14:50
Россия выразила Франции протест из-за дела Александра Винника 14:47
Корабли Северного флота вернулись из дальнего атлантического похода 14:35
Видео: водитель сбил двух мотоциклистов открытыми дверьми машины 14:00
"Спартак" назвал состав на матч против "Партизана" 13:51
Новый посол США в России заявил о намерении остановить спад в отношениях 13:46
Обвиненного в убийствах в кировском госпитале проверили на полиграфе 13:26
В Испании ликвидирована крупная банда контрабандистов картона 13:24
Астрофизики предсказали снежную суперлуну в эти выходные 12:55
Депутаты Госдумы простились с погибшим коллегой Айратом Хайруллиным 12:49
Принц Гарри: после гибели Дианы семь лет был под присмотром психотерапевта 12:34
На Кубани полицейского арестовали за взятку 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
08.02.2020 16:53
Рубрика: В мире

Зеленский попросил папу Римского помочь в освобождении пленных в Донбассе

Текст: Александр Саможнев

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Италию встретился с папой Римским Франциском и попросил помощи Ватикана в вопросе освобождения пленных в Донбассе и осужденных граждан на территории России.

По словам президента, его вдохновила беседа с понтификом, который делает все возможное для достижения мира и гармонии.

Фото: РИА Новости
СМИ: Трамп намерен заблокировать продажу украинской "Мотор сич" китайцам

В Риме Зеленский также встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В ходе консультаций украинская сторона поставила вопрос об освобождения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного в Италии на 24 года за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли в районе города Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

Истцом по громкому делу выступала государство Украина. Журналист Вильям Рогелон, получивший ранения ног во время обстрела, свидетельствовал, что, несмотря на обозначение "пресса", украинские военные целились именно в их автомобиль.

Маркив являлся подозреваемым по уголовному делу, которое расследовали итальянские правоохранительные органы, и был задержан 30 июня 2017 года при въезде в Италию. По версии следствия, боец нацгвардии с горы Карачун передал артиллерии данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Ватикан Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай
Россия выразила Франции протест из-за дела Александра Винника
Обвиненного в убийствах в кировском госпитале проверили на полиграфе
Гражданин США умер в китайском Ухане от коронавируса
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам