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08.02.2020 23:28
Рубрика: Спорт

Женская сборная России по теннису вышла в финальную часть Fed Cup

Текст: Максим Домчев

В пятницу и субботу в румынском городе Клуж-Напока прошел матч квалификационного раунда Кубка Федерации между командами Румынии и России. После первого дня в противостоянии счет был равным - 1:1. Екатерина Александрова нанесла поражение Габриэле Рузу - 6:4, 6:1, а во втором матче дня Вероника Кудерметова уступила Ане Богдан в трех сетах - 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

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В субботу первыми на корт вышли Александрова и Богдан. Россиянка выиграла стартовую партию - 7:5, но во второй сильнее оказалась уже спортсменка из Румынии - 6:3. Решающий сет получился напряженным, но при счете 5:5 первая ракетка России все же смогла выиграть два гейма подряд - 7:5.

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Россиянки могли выиграть матч уже в следующем одиночном поединке, в котором Кудерметова встречалась с Жаклин-Адине Кристиан. Несмотря на упорную борьбу, румынская теннисистка все же оказалась сильнее - 7:5, 6:3.

В решающем парном поединке Анна Блинкова и Анна Калинская встречались с Рузе и Кристиан. Россиянки выиграли в двух сетах - 6:3, 6:2.

В финальном турнире сыграют 12 сборных, которые будут разделены на четыре группы. Победители групп выйдут в полуфиналы.

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