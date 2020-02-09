Александр Вучич выразил обеспокоенность судьбой сербов в Черногории

Президент Сербии Александр Вучич ответил на заявление министра обороны Черногории Предрага Бошковича о том, что Белград якобы нагнетает обстановку в Черногории.

"Сербия хочет иметь хорошие отношения с Черногорией. Мы никого нигде не свергаем, но вы не можете закрывать нам рты и говорить о том, что мы не имеем права интересоваться положением сербского народа и наших святынь в этой стране", - сказал Вучич.

Ранее Бошкович заявил, что Черногория "является свидетелем беспрецедентных и очень интенсивных атак" со стороны Сербии, поддерживаемых "радикальными элементами на политической и религиозной арене в стране". В этой связи, по его словам, Подгорица запросила "экспертную поддержку у партнеров по НАТО".

В последнее время в Черногории заметно накалилась обстановка. Здесь прошли самые массовые за всю историю существования страны акции протеста в поддержку Сербской православной церкви с требованиями отмены дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В ответ местные власти начали проводить силовые акции в отношении оппонентов, арестовывать журналистов и лидеров сопротивления. По оценкам оппозиции, это происходит под четким руководством экспертов НАТО.