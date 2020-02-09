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09.02.2020 23:30
Рубрика: Спорт

Неправильный лед

Сборная России проиграла все три матча на этапе Евротура
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8081)
Сборная России так и не смогла добиться победы на Шведских играх, являющихся третьим этапом хоккейного Евротура. В заключительном матче команда Алексея Кудашова по буллитам уступила чехам - 3:4.
Третий этап Евротура стал для тренерского штаба сборной России смотром молодежи. Фото: ФХР
Третий этап Евротура стал для тренерского штаба сборной России смотром молодежи. Фото: ФХР

Лучшей командой турнира предсказуемо стали шведы, одержавшие три победы, ну а россияне с тремя поражениями заняли в турнирной таблице последнее место. Впрочем, вряд ли стоит на этом заострять внимание. Как и на немного обескураживающих результатах наших в первых двух матчах. В них россияне уступили финнам и шведам с общим счетом 2:8 (0:3 и 2:5) - не самая привычная статистика для "красной машины". Однако нужно смотреть на вещи объективно. В нынешней конфигурации сборной было всего пятеро игроков, перешагнувших 25-летний рубеж. При этом Кудашов взял сразу шестерых парней, блиставших на январском молодежном чемпионате мира. Совершенно очевидно, что эта сборная ехала на турнир не умирать за первое место.

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- Этой команде нужен опыт, - настаивал после матча со шведами главный тренер сборной России Алексей Кудашов. - Не попробовав, они ничего не поймут, и мы ничего о них не поймем. Надо набить шишки им.

С последним проблем не возникло. В матче с финнами наши пропустили уже на первых секундах. То же самое через день в игре со шведами. "В первые пять минут игры не все поняли, что нужно по полной работать и молотить, сдерживать давление соперника", - объяснял журналистам, откуда у таких провалов "ноги растут", капитан сборной Богдан Киселевич.

Надежды, что наша молодежь сумеет выехать на "голом" таланте, как выяснилось, оказались не совсем обоснованными. Тот же Александр Романов из ЦСКА: на молодежном чемпионате мира он был стопроцентной звездой, а на Евротуре его персональная ошибка привела к пропущенной шайбе в матче со шведами.

- Поддержали Романова после ошибки, здесь нельзя давить на ребят, - отмечал потом Киселевич. - Все совершают ошибки. Самое главное, как ты после этой ошибки себя поведешь. Можно сказать, что это неопытность, но нужно расти здесь и сейчас. Все через это проходили, здесь нужно как можно быстрее адаптироваться и расти, если ты дальше хочешь играть и выигрывать.

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У некоторых это, кстати, получилось. Например, несмотря на три поражения, отличное впечатление оставил 23-летний дебютант из "Нефтехимика" Павел Порядин, отметившийся двумя шайбами в двух матчах. Парень сделал неплохую заявку на вызов как минимум на еще один этап Евротура.

Вряд ли тот же Порядин получил бы шанс раскрыться, если бы Кудашов не отважился на эксперименты. Хотя соблазн пойти проверенной дорогой был: сейчас у сборной под началом Кудашова ужасный баланс - проиграно шесть матчей из девяти. А ведь в России к таким вещам относятся болезненно, даже если речь о Евротуре. Но нынешний тренерский штаб умеет гнуть свою линию. Теперь, главное, чтобы это помогло на главных турнирах.

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