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09.02.2020 20:01
Рубрика: Экономика

У ставки небольшое будущее

Банк России сделал кредиты дешевле в шестой раз подряд
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
Банк России в шестой раз подряд снизил стоимость кредита в экономике, опустив ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта - до 6% годовых. Но главной новостью стало не снижение ставки, а заявление ЦБ о готовности продолжать его и дальше. Все это приведет к новым падениям ставок по вкладам и кредитам, а также к рекордно дешевой ипотеке и волне рефинансирования действующих ссуд.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Главной причиной решения снизить ключевую ставку стало более быстрое, чем прогнозировал Банк России, замедление инфляции - до 2,4% в январе (год к году) с декабрьских 3%. В первом квартале она составит около 2%, но в середине года начнет повышаться и выйдет к зиме на целевые 3,5-4%, ожидает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Впервые за долгое время тональность заявлений регулятора заметно смягчилась. Набиуллина подчеркнула, что адаптация экономики к резкому изменению внешних условий, которое произошло в 2014 году, в основном завершена, теперь есть пространство для стимулирующей бюджетной политики.

Получится, что стимулирующей станет и денежно-кредитная политика, когда Банк России понизит ставку в следующий раз. ЦБ определил диапазон нейтральной ставки (не оказывает ни стимулирующего, ни сдерживающего влияния на экономику) в 6-7%. Нижняя граница диапазона уже достигнута. Набиуллина сообщила, что границы диапазона будут уточняться, но возможно, процесс займет не один год. Зато в Банке России заявили, что допускают следующее снижение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях (они будут в марте и апреле), если это понадобится для возвращения инфляции к 4%.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, решение понизить ставку в марте до 5,75% будет зависеть от инфляционных рисков, порождаемых изменениями в структуре импорта из-за эпидемии коронавируса, ростом бюджетных расходов в связи с финансированием нацпроектов и инфляционным давлением на рынках.

Банки будут пересматривать условия по действующим кредитам, поэтому впереди волна рефинансирования ссуд

В любом случае ставки по кредитам и вкладам, опускавшиеся на фоне пяти предыдущих решений по ключевой ставке, продолжат движение вниз. По оценке главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, в первом полугодии ставки по вкладам будут идти к 5,3-5,5%, а ипотечные ставки - к 8,6-8,8%. Набиуллина сообщила, что средняя ставка по ипотеке в декабре обновила исторический минимум - 9%. Теперь любое снижение стоимости ипотеки станет новым рекордом.

Учитывая решение ЦБ по ставке, банки готовятся к новому раунду изменения условий по кредитам, подтверждает зампрезидента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников. По его мнению, теперь у людей появляются стимулы для улучшения условий и по ранее взятым кредитам, поэтому 2020 год будет годом рефинансирования.

Цитата

Марат Хуснуллин, вице-премьер о ставках по ипотеке на селекторном совещании с регионами:

- Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, - это преступление. Нам необходимо снижать ее, для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками.

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