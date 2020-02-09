Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 27

Власти Южной Кореи заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом на территории страны, доведя общее число инфицированных до 27. Трое из ранее заболевших уже выздоровели.

Сегодня утром представители Центра по профилактическим мерам Республики Корея (ЦПМ РК), заявили, что заражение коронавирусом подтверждено у 73-летней кореянки, у которой ранее были отмечены указывающие на инфекцию симптомы.

Но эксперты сразу предположили, что на этом дело не закончится, а число заболевших скорее всего возрастет, так как женщина наверняка была заражена родственниками. Спустя несколько часов эта версия подтвердилась. Инфекция была также подтверждена у ее 51-летнего сына и его 37-летней жены. Супруга сына - гражданка Китая. Они с мужем с ноября 2019 года по конец января 2020 года находились в провинции Гуандун и приехали в Южную Корею 31 января. Гуандун же находится на втором месте среди провинций КНР по количеству зараженных, уступая лишь провинции Хубэй, где находится первоначальный очаг инфекции.

По словам медиков, некоторые признаки заболевания проявились у 37-летней невестки-китаянки, которая часто кашляла. Затем они появились и у мужа. Наверняка, от них и заразилась 73-летняя кореянка, у которой симптомы проявились позже, но гораздо быстрее приняли серьезный характер, включая жар, боль в мышцах и кашель. В итоге сегодня заболевание было подтверждено у всех троих.

Таким образом, к настоящему момент на территории Республики Корея количество зарегистрированных случаев заболевания новым видом коронавируса возросло до 27. Из них трое человек уже выздоровели, признаны здоровыми и выписаны. Так что в клиниках Кореи находится 24 больных коронавирусом. В отношении 888 человек существуют подозрения, что они могут быть заражены вирусом, но пока идет проверка. Симптомы коронавируса сложно отличить от обычной простуды. Еще вчера количество людей с симптомами составляло 960 человек, но 72 в итоге выпустили из клиник, подтвердив отсутствие в их организме коронавируса.

Отметим также, что в Южной Корее правительство подвергается усиливающемуся давлению со стороны общественности, которая требует запретить въезд в страну не только тем, кто прибывает из Уханя и Хубэя, но также и из других китайских городов и регионов. Корейские чиновники не исключили, что в ближайшее время будут введены новые ограничения на прилетающих в РК из других городов Китая помимо Уханя, которым въезд сейчас запрещен.

Кроме того, так как появились корейцы, которые заразились коронавирусом во время нахождения в третьих странах, то рассматривается вопрос об ужесточении правил въезда в Корею и для представителей некоторых третьих стран.