Новости

На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека 13:13
Полиция РК пообещала наказывать "шутников", спекулирующих на коронавирусе 13:08
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына 13:06
Петербуржца арестовали за обман осужденного ректора на 16 млн рублей 13:05
СМИ: МОК и ИИХФ готовы выполнить требования НХЛ для участия лиги в ОИ-2022 12:49
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 27 12:38
"Спартак" продлил контракт с Ещенко в день рождения игрока 12:29
Власти КНР разрешили вывезти из Уханя китайских родственников корейцев 12:15
В Сочи загорелась общеобразовательная школа 12:04
МИД РФ сообщил о трудностях в переговорах о перемирии между США и талибами 12:01
США приостановят выдачу виз в Китае из-за коронавируса 12:01
Сериал "Домашний арест" Семена Слепакова покажут по ТВ 11:54
В Херсонесе восстановили амфоры из сгоревшей 2000 лет назад крепости 11:40
Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП под Новосибирском 11:18
МИД Украины расстроился из-за нового санкционного механизма Совета Европы 11:17
Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи 11:07
В Москву возвращается аномальное тепло 11:06
В Кузбассе четыре человека пострадали при падении снега с крыши 11:05
В Бурятии дроны помогли артиллерии уничтожить более 300 целей 11:01
В Норильске 30 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте 10:50
В Ленобласти три человека утонули в карьере 10:49
Серена Уильямс потерпела первое в карьере поражение в Fed Cup 10:43
В Сочи синоптики прогнозируют до 11 градусов мороза 10:42
Три человека погибли в ДТП под Иркутском 10:34
Путин утвердил состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 12:38
Рубрика: В мире

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 27

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Власти Южной Кореи заявили о трех новых случаях заражения коронавирусом на территории страны, доведя общее число инфицированных до 27. Трое из ранее заболевших уже выздоровели.

Сегодня утром представители Центра по профилактическим мерам Республики Корея (ЦПМ РК), заявили, что заражение коронавирусом подтверждено у 73-летней кореянки, у которой ранее были отмечены указывающие на инфекцию симптомы.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
США приостановят выдачу виз в Китае из-за коронавируса

Но эксперты сразу предположили, что на этом дело не закончится, а число заболевших скорее всего возрастет, так как женщина наверняка была заражена родственниками. Спустя несколько часов эта версия подтвердилась. Инфекция была также подтверждена у ее 51-летнего сына и его 37-летней жены. Супруга сына - гражданка Китая. Они с мужем с ноября 2019 года по конец января 2020 года находились в провинции Гуандун и приехали в Южную Корею 31 января. Гуандун же находится на втором месте среди провинций КНР по количеству зараженных, уступая лишь провинции Хубэй, где находится первоначальный очаг инфекции.

По словам медиков, некоторые признаки заболевания проявились у 37-летней невестки-китаянки, которая часто кашляла. Затем они появились и у мужа. Наверняка, от них и заразилась 73-летняя кореянка, у которой симптомы проявились позже, но гораздо быстрее приняли серьезный характер, включая жар, боль в мышцах и кашель. В итоге сегодня заболевание было подтверждено у всех троих.

Таким образом, к настоящему момент на территории Республики Корея количество зарегистрированных случаев заболевания новым видом коронавируса возросло до 27. Из них трое человек уже выздоровели, признаны здоровыми и выписаны. Так что в клиниках Кореи находится 24 больных коронавирусом. В отношении 888 человек существуют подозрения, что они могут быть заражены вирусом, но пока идет проверка. Симптомы коронавируса сложно отличить от обычной простуды. Еще вчера количество людей с симптомами составляло 960 человек, но 72 в итоге выпустили из клиник, подтвердив отсутствие в их организме коронавируса.

Число жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек

Отметим также, что в Южной Корее правительство подвергается усиливающемуся давлению со стороны общественности, которая требует запретить въезд в страну не только тем, кто прибывает из Уханя и Хубэя, но также и из других китайских городов и регионов. Корейские чиновники не исключили, что в ближайшее время будут введены новые ограничения на прилетающих в РК из других городов Китая помимо Уханя, которым въезд сейчас запрещен.

Кроме того, так как появились корейцы, которые заразились коронавирусом во время нахождения в третьих странах, то рассматривается вопрос об ужесточении правил въезда в Корею и для представителей некоторых третьих стран.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса 2019-nCoV

Главное сегодня

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН
Глава Казахстана сообщил о стабилизации обстановки в Кордайском районе
В Азербайджане начались досрочные парламентские выборы
В Анкаре прошли переговоры по Идлибу с участием России и Турции
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам