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Рубрика: Digital

Готов прогнуться под рынок

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra и загадочный Samsung Galaxy Z Flip: что ждать от новинок южнокорейской компании?
Текст: Евгений Гайва, Надежда Пащенко, Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
Уже 11 февраля на специальном мероприятии Samsung Galaxy Unpacked в Сан-Франциско южнокорейская компания представит новые флагманы. По старой доброй традиции, которая не меняется годами, о новинках уже известно практически все. Хорошо это или плохо, судить не нам, но таковы реалии современной ИТ-индустрии. Разберем основные моменты, чтобы не осталось никаких вопросов после того, как устройства будут представлены официально.
Инновационный полимер обеспечивает потрясающую гибкость экрана и меняет представление о смартфонах. Фото: EPA Инновационный полимер обеспечивает потрясающую гибкость экрана и меняет представление о смартфонах. Фото: EPA
Инновационный полимер обеспечивает потрясающую гибкость экрана и меняет представление о смартфонах. Фото: EPA

Почему не S11?

Читатели, хорошо знакомые с миром гаджетов и технологий, наверняка спросят: "А почему в Samsung решили вдруг назвать смартфоны Galaxy S20? В прошлом году же были S10, значит, в этом должны быть S11?"

Вероятно, в Samsung решили, что Galaxy S20 в 2020 году звучит гораздо красивее, нежели Galaxy S11. Но от наименования устройств не нужно ждать какого-то "правильного" порядка. Так, в Microsoft после Windows 8 появился не Windows 9, а Windows 10. А Apple после iPhone 8 и вовсе перескочили сразу на X, а с X, наоборот, на 11. А в этом году, по слухам, будет бюджетный iPhone 9.

Фото: iStock
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Сколько будет смартфонов?

Точно известно, что Samsung покажет четыре аппарата: это "маленький" Galaxy S20, "средний" Galaxy S20+ и самый "навороченный" Galaxy S20 Ultra. Еще на презентации покажут Samsung Galaxy Z Flip. Это смартфон-раскладушка от южнокорейского бренда, конкурент Motorola razr, который был показан Lenovo в прошлом году.

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra

Про эти смартфоны известно практически все, в том числе подробные технические характеристики каждой из новинок. Все три смартфона получат современный AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц и одинаковым разрешением 3200 х 1440 пикселей. В зависимости от модели меняется лишь диагональ экрана: в S20 она составляет 6,2 дюйма, в S20+ - 6,7 дюймов, а в S20 Ultra целых 6,9 дюйма. Galaxy S20 Ultra - самый "большой" смартфон Samsung, не считая раскладного Galaxy Fold. Для сравнения: у прошлогоднего флагмана Galaxy Note 10+ диагональ экрана составляет 6,8 дюйма.

Из интересных особенностей, безусловно, стоит отметить новый процессор Exynos 990, разработанный по технологии 7 нм. Такие чипы впервые применяются в смартфонах Samsung, прошлогодние флагманы линейки Galaxy S10 были разработаны по технологии 8 нм. Что это означает для конечного потребителя? В первую очередь, прирост мощности и энергоэффективности.

Galaxy S20 Ultra, S20+ и S20 получат 128 ГБ встроенной памяти в базовой комплектации, которую, впрочем, можно расширить и до 1 ТБ с помощью карты Micro SD.

Фото: iStock
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На наш взгляд, здесь можно было бы поставить и 256 ГБ (именно такой объем памяти установлен в Galaxy Note 10). Тем более что смартфоны поддерживают запись видео с совершенно фантастическим разрешением 8К!

Переходим к главному нововведению линейки Galaxy S20. Galaxy S20 Ultra получил лучшую камеру среди всех новинок: 108 МП (широкоугольный модуль), 48 МП (телефото), 12 МП (ультраширокоугольный) и ToF сенсор. Стоит отметить 10-кратный оптический 100-кратный цифровой зум. S20+ и S20 обладают камерами попроще: 12 МП (широкоугольная), 64МП (телефото), 12 МП (ультраширокоугольная) и ToF сенсор.

Samsung Galaxy Z Flip

Смартфон-раскладушка Galaxy Z Flip является самой загадочной новинкой южнокорейцев. Известно о ней пока не слишком много: она похожа на Motorola razr, но обладает более продвинутыми техническими характеристиками. По слухам, смартфон получит процессор Snapdragon 855 Plus (прошлогодний флагманский чип Qualcomm), камеры с изменяемой диафрагмой (к слову, в линейке S20 изменяемая диафрагма, скорее всего, не появится). Как и другие флагманы Samsung, Galaxy Z Flip получит возможность обратной беспроводной зарядки. Вышеперечисленные характеристики выглядят куда аппетитнее, чем у Motorola razr, впрочем, следует подождать официального анонса и уже тогда можно будет рассуждать о том, насколько лучше тот или иной смартфон.

Когда можно будет купить новинки

По слухам, за самую старшую модель Galaxy S20 Ultra попросят 1300 долларов. Цены на S20 и S20+ начнутся от 800 долларов. В США новинки появятся уже 6 марта, а 13 марта смартфоны поступят на европейский рынок. Дата старта продаж в России пока неизвестна. Быстрее всего в продаже появится раскладушка Galaxy Z Flip - инсайдеры уверяют, что купить новинку можно будет уже 14 февраля - всего через 3 дня после презентации.

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